Gatlin loopt blessure aan hamstring op, WK in Doha niet in gevaar Redactie

04 september 2019

14u35

Bron: AD.nl 0 Atletiek Justin Gatlin (37) is bij wedstrijden in Zagreb op de 100 meter geblesseerd geraakt aan de linkerhamstring. De Amerikaan is een week buiten strijd, maar zijn WK komt niet in gevaar.

Gatlin finishte in Zagreb nog wel als vierde in 10"29, maar hield na 80 meter met een pijnlijk gezicht in. Ondersteund door andere atleten verliet hij de baan. Binnen drie weken wil de 37-jarige Gatlin zijn titel verdedigen op het WK in Doha. Volgens zijn manager Renaldo Nehemiah voelde Gatlin tijdig dat er iets niet goed was. “Omdat hij meteen inhield, is erger voorkomen. Het was een vorm van zelfbescherming. Tests hebben uitgewezen dat er geen beschadiging aan de hamstring is.”

Gatlin mag binnen een week de training hervatten. Zijn aantreden op het WK komt dus niet in gevaar.