Ethiopische Dibaba, wereldrecordhoudster op 1.500m, geeft forfait voor WK dat ruim 1.900 atleten ontvangt LPB

19 september 2019

De Ethiopische Genzebe Dibaba kan door een blessure aan de rechtervoet niet deelnemen aan het WK atletiek in Doha (27/9-6/10). De 28-jarige Dibaba is de wereldrecordhoudster op de 1.500 meter. Op 17 juli 2015 liep ze in Monaco een tijd van 3:50.07. Een maand later werd ze in Peking wereldkampioene. Op de Spelen van Rio in 2016 was Dibaba goed voor zilver achter de Keniaanse Faith Kipyegon. Die volgde haar in 2017 op als wereldkampioene in Londen. Dibaba werd daar teleurstellend twaalfde. De Ethiopische heeft met 3:55.47 de tweede chrono dit jaar achter haar naam. Alleen de Nederlandse Sifan Hassan ging nog sneller.

Ruim 1.900 atleten

Aan het WK in Doha zullen 1.998 atleten uit 209 teams deelnemen. Dat maakte de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) bekend. Onder de sporters zijn er 1.015 mannen en 983 vrouwen. België vaardigt 27 atleten (14 mannen, 13 vrouwen) af naar Qatar. Rusland is nog steeds geschorst vanwege een dopingschandaal, maar wordt toch vertegenwoordigd door 29 ‘neutrale’ atleten. De Spanjaard Jesus Angel Garcia zal op het WK geschiedenis schrijven. Hij wordt op zijn 49ste de oudste WK-deelnemer ooit wanneer hij zal starten in de 50 km snelwandelen. In 1993 won hij in dat nummer de wereldtitel. De Spanjaard staat voor zijn dertiende WK atletiek, ook een record.