Domper voor Belgian Cheetahs: Cynthia Bolingo geeft forfait voor WK met achillespeesblessure LPB

27 augustus 2019

15u28

Bron: Belga 0 Atletiek Cynthia Bolingo kan door een achillespeesblessure niet deelnemen aan het WK atletiek in Doha (27 september-6 oktober. Dat bevestigt haar coach Carole Bam. Door het afhaken van de vice-Europese kampioene in zaal op de 400 meter zijn ook de Belgian Cheetahs drastisch verzwakt.

"We hebben een kruis moeten maken over het WK in Doha", zegt Bam over haar poulain Cynthia Bolingo. "Ondertussen gaat het beter met haar achillespees, maar ze is onvoldoende voorbereid om naar een WK af te reizen." Ook op de vraag of Bolingo nog overweegt om in Doha wel de 4x400 meter af te werken met de Belgian Cheetahs, die er zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen, is het antwoord van Bam duidelijk: "Nee, Cynthia reist niet af naar Doha."

Bolingo won afgelopen winter zilver op het EK indoor in Glasgow op de 400 meter en ontpopte zich daardoor tot een kandidate voor de finale in Doha. Die droom moet ze opbergen. Ook voor de Cheetahs wordt het lastig zonder Bolingo, want zij hebben in Qatar een finaleplaats nodig op de 4x400 meter om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de Spelen.

Eerder al haakten marathonlopers Koen Naert en Bashir Abdi af voor het WK in Doha. Zo blijven er nog maar acht individuele Belgische atleten over: Nafi Thiam, Anne Zagré, Hanne Claes, Claire Orcel, Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Thomas Van der Plaetsen en Ben Broeders. Atleten kunnen zich nog tot 6 september kwalificeren voor het WK.