De snelste Tornado: Kevin Borlée, onder luid applaus ontvangen, klokte op één na snelste chrono van alle 4 x 400m -lopers

07 oktober 2019

17u49 2

De Belgische atleten die deelgenomen hebben aan het WK atletiek in Doha, zijn weer in het land. De Belgische 4x400m-aflossingsploeg zette met een zeer knappe bronzen WK-medaille om de nek voet op Belgische grond, Nafi Thiam arriveerde op Zaventem met een zilveren plak in haar bagage. Met een flinke ruiker bloemen en onder luid applaus van de fans werden de Belgische atleten ontvangen op Brussels Airport (zie boven).

Afgaande op de splittijden na finale op de 4 x 400 meter, valt vooral de straffe prestatie van Kevin Borlée (31) op. Hij deed zijn reputatie als sterke slotloper in Doha alle eer aan. Borlée liet met 44"2 een toptijd noteren. Van alle lopers was alleen Rai Benjamin (22), uit het winnende Amerikaanse team, net nog sneller met 44"1. Ook hij sloot af. Sacoor was goed voor 45"3 (de derde tijd van de startlopers), Vanderbemden 44"5 (de vierde tijd) en Dylan Borlée klokte af op 44"7 en was goed voor de derde tijd.

Kevin Borlée liet op het WK van Peking in 2015 als derde loper zijn allerbeste chrono noteren: 43"58. Individueel blijft zijn tweelingbroer Jonathan wel de snelste. Op de Olympische Spelen van Londen liep hij 400 meter in 44"43.