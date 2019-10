De Bock begint met klein hartje aan marathon: “Ik bereid me voor op een overlevingstocht” Valerie Hardie in Qatar

04 oktober 2019

09u01 0 WK atletiek Het is met een klein hartje dat Thomas De Bock morgen aan zijn marathon zal beginnen aan de Corniche in Doha. 42,195 km bij een temperatuur van 32 graden: de Oost-Vlaming polste bij Manuela Soccol wat hem te wachten staat. Zij finishte vorige week als 31ste, na een martelgang van net geen drie uur.

De Bock: “Ze vertelde me dat het afschuwelijk is. Ik bereid me dan ook niet voor op een marathon maar op een overlevingstocht. Ik ga koelvesten dragen, die ik geregeld zal veranderen. Vooraan is die open, maar op de rug kan je er ijs insteken. Ik zal ook een petje met ijs op mijn hoofd zetten en erop letten dat ik geen enkele bevoorrading mis.”

Thomas De Bock, die in Doha pas aan de vierde marathon in zijn carrière toe is, komt wel beter voorbereid aan de start dan de twee Belgische vrouwen, die pas op de valreep een uitnodiging kregen. De Bock kon intussen ook al een weekje aan de warmte wennen. “Na mijn eerste duurloop was ik aan het duizelen en de dag na een training van 18 km om elf uur ‘s avonds had ik knallende hoofdpijn. De eerste keer dat ik hier buiten kwam, heb ik me toch afgevraagd: waar ben ik aan begonnen? Ik was van plan om de marathon van Berlijn te lopen maar toen ik de kans kreeg om aan het WK mee te doen, zei mijn trainer dat ik die niet mocht laten liggen. Ik heb mijn werk aan de universiteit van Gent een maand stopgezet om me op dit WK voor te bereiden. Hopelijk kan ik het dit avontuur een goed einde brengen.”