De Bock (42ste) na marathon in Doha over extreme omstandigheden: “Mijn neus is zelfs beginnen bloeden”

06 oktober 2019

Bron: Belga 0 WK atletiek Onze landgenoot Thomas De Bock is tijdens de marathon voor mannen op het WK atletiek in Doha op de 42ste plaats geëindigd. Hij bereikte de eindmeet na 2u21:13. Slechts 55 van de 73 deelnemers legden de volledige 42,195 km af. De overwinning was voor de Ethiopiër Lelisa Desisa die met een tijd van 2u10:40 beter deed dan zijn landgenoot Mosinet Geremew (2u10:44) en de Keniaan Amos Kipruto (2u10:51).

"Ik heb het overleefd. Het was zo moeilijk. Maar ik wilde niet opgeven. Ik was bereid, misschien niet om te sterven, maar toch om ver te gaan om niet op te geven", reageerde De Bock na afloop zondag in de vroege uurtjes.

Hoewel ze iets minder extreem waren dan aanvankelijk gevreesd (29 graden met een vochtigheidsgraad van ongeveer 47 procent) eisten de weersomstandigheden toch hun tol van de lopers. "Het was de moeilijkste wedstrijd uit mijn carrière. Ik heb afgezien, mijn neus is zelfs beginnen bloeden, mijn lichaam reageerde op de extreme omstandigheden. Ik verloor 3,5 liter transpiratie per uur. Op het einde had ik geen energie meer om te versnellen. Onder die omstandigheden heb ik geprobeerd om mijn tempo te beheersen."

Vest met verkoelende elementen

Om de 42,195 km te overleven droeg De Bock een vest met verkoelende elementen die hij elk half uur moest wisselen. "Dat was nuttig, maar op het einde had ik geen energie meer om ze nog te wisselen", aldus de Belg. Daarnaast droeg hij een pet met daarin ijsblokjes en zaten er ook ijsblokjes in zijn drinkbussen.

Voor De Bock was het pas de vierde marathon uit zijn carrière na die van Antwerpen vorig jaar en Berlijn en Londen dit jaar. In de Britse hoofdstad noteerde hij 2u14:45. Vanwege de extreme omstandigheden hadden heel wat gevestigde namen de WK-marathon laten schieten. Onder meer Europees kampioen Koen Naert en Belgisch recordhouder Bashir Abdi waren er niet bij in de Qatarese hoofdstad.