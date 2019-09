Dafne Schippers boos over kwaliteit van hotel op WK atletiek: “Vergeet de kakkerlak in de kamer niet” Redactie

26 september 2019

17u53

Bron: AD 0 WK atletiek Dafne Schippers is niet te spreken over de kwaliteit van het hotel waar ze tijdens het WK atletiek in Doha wordt ondergebracht. De Nederlandse sprintster drukt haar ongenoegen uit op haar Instagrampagina.

Schippers plaatst foto’s van hoe het hotel er op internet uitziet en hoe de werkelijkheid is. “Hoe is het mogelijk dat atleten van wereldklasse worden ondergebracht in een hotel als dit?”, klinkt het ontstemd. “Oh, en vergeet de kakkerlak in de kamer niet.”

Ook voor het restaurant heeft Schippers geen goed woord over. De atlete toont foto’s van hoe de eetruimte wordt gepromoot op internet en hoe ze er in realiteit uitziet. De tekst bij de foto is veelzeggend: “Real time...”.

Het WK atletiek begint morgen en duurt tot 6 oktober. Schippers komt in actie op de 100, 200 en 4x100 meter.