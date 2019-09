Concurrente minder voor Thiam: vicewereldkampioene Schäfer geeft forfait voor WK LPB

18 september 2019

17u59

Bron: dpa/belga 0

Carolin Schäfer geeft forfait voor de zevenkamp (2 en 3 oktober) op het WK atletiek in het Qatarese Doha. De Duitse werd in 2017 tweede op het WK in Londen, na Nafi Thiam, en heeft nu last van haar knie. "Ik weet dat het de goede beslissing is om mijn lichaam nu de rust te gunnen die het nodig heeft", zegt de 27-jarige Schäfer, die zich wel nog steeds wil voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio 2020. "Ik zal koste wat het kost naar de Spelen gaan.”

Schäfer, vierde op de IAAF-wereldranking, plaatste zich al voor de Spelen door dit jaar 6.426 punten te halen in Götzis, net boven de olympische drempel van 6.420.