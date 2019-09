Christian Coleman sneert alle critici de mond en spurt naar wereldtitel op 100m Valerie Hardie in Doha

28 september 2019

21u29 0 WK Atletiek Christian Coleman is de nieuwe koning van de sprint. In de finale van de 100m vloog de 23-jarige Amerikaan vanavond naar zijn eerste wereldtitel in een nieuwe persoonlijke recordtijd van 9.76. Hij is daarmee de zesde snelste spurter aller tijden - dopingperikelen of niet.

Hij is omstreden - niks aan te doen. En dat is voor een groot deel zijn eigen schuld. Als Christian Coleman wat zorgvuldiger met het invullen van zijn whereabouts zou zijn omgegaan, dan zou hij nu gewoon gefêteerd worden als nieuwe wereldkampioen, als de waardige opvolger van Usain Bolt, die twee jaar terug afzwaaide. Voor wie niet kan volgen: Coleman riskeerde een schorsing van twee jaar omdat hij drie keer een dopingcontrole miste. Hij ontsnapte evenwel aan een sanctie omdat het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) een procedurefout maakte - beschamend. USADA trok zijn klacht in, Coleman mocht terug sprinten.

En dat kan de man, zo bewees hij op dit WK opnieuw. Twee jaar terug was alleen Justin Gatlin twee honderdsten sneller in de WK-finale, gisteren was er geen houden aan Christian Coleman. In de halve finale al maakte hij zijn intenties duidelijk: hij klokte 9.88 - niemand die dat benaderde. Akani Simbine, Zharnel Hughes, Andre De Grasse, Yohan Blake, Justin Gatlin en Filippo Totu: geen van hen raakte onder de 10 seconden. In de finale draaide Coleman de rollen van 2017 om. Hij gaf zijn universiteitsgenoot Gatlin met 13 honderdsten het nazien. Coleman finishte in 9.76, drie honderdsten beter dan zijn vorige PR, dat hij in augustus 2018 op de Memorial Van Damme liep. Met die nieuwe besttijd schuift hij ook een plekje op in de all time ranking: hij haalt de Jamaicaan Nesta Carter (9.78) bij en staat nu op de zesde plek.

Justin Gatlin, die met een tijd van 9.89 nét de Canadees Andre De Grasse (9.90) voor bleef, is nu wereldkampioen af. Daar zal geen enkele atletiekfan rouwig om zijn want de 37-jarige Amerikaan heeft net te veel (doping)zonden op zijn geweten. Sinds Gatlin in 2010 zijn rentree maakte, werd hij uitgefloten en uitgespuwd. De vraag is of Coleman wél in de armen zal worden gesloten. Zijn eigen landgenoten aarzelen zelfs, zoals ex-spurter Michael Johnson. De analist bij de Britse openbare zender BBC is van mening dat het dopingincident Coleman voorgoed zal achtervolgen. “En dat maakt hem volledig ongeschikt om ooit het uithangbord voor zijn sport te zijn,” sprak Johnson streng. “Het is een belangrijke discussie omdat Christian Coleman altijd naar voor werd geschoven als de opvolger van Usain Bolt, als de nieuwe ster van de atletiek. Volgens mij zal daar nu niks van in huis komen want liefhebbers van de atletiek tolereren dit soort inbreuken niet meer.”

Vreemd genoeg was IAAF-voorzitter Seb Coe, die zijn kritiek op dopingzondaars zoals Gatlin nooit spaarde, de eerste om de commentaar van Johnson te counteren. “We moeten heel voorzichtig zijn dat we de reputaties van atleten niet te snel kelderen,” zei de 62-jarige Brit. “Ik ben blij dat ze de klacht seponeerden, dat leek me het verstandigst. En ik ben ook blij dat Coleman de kans kreeg om aan dit WK deel te nemen.”

Coleman zelf, die in een 22 minuten lange video op YouTube zijn versie van de feiten gaf, herhaalde hij bij de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij voortaan wat zorgzamer zou zijn met het invullen van zijn verblijfsgegevens. “Ik heb mijn les geleerd. Elke keer dat ik mijn plannen veranderen, moet ik mijn whereabouts updaten.”

Overigens is het afwachten hoe lang de heerschappij van Christian Coleman zal duren want één belangrijke concurrent besloot om te passen voor de 100m op dit WK: Noah Lyles. Hij staat dit seizoen met 9.86 achter zijn naam. Lyles wil evenwel alles op alles zetten voor de 200m, de Amerikaan wil zich hier alleen op dat nummer focussen. Voor Tokio 2020 kan je er gif op innemen dat Lyles zich ook aan de 100m zal wagen. Niemand die daar rouwig om zou zijn: Lyles is een flamboyante, welbespraakte én onbesproken spurter. Wat Coleman helaas niet is. Maar die is voorlopig wel de snelste man ter wereld. En de zesde snelste ooit. Lyles staat op de 17de plek.