Brons voor Belgian Tornados op 4 x 400 m in finale WK atletiek Redactie

06 oktober 2019

20u45

Bron: Belga 50 WK atletiek De Belgian Tornados hebben brons behaald in de finale van de 4x400 meter, het laatste nummer van het WK atletiek in Doha. Het is de eerste medaille voor de Tornados op een WK outdoor.

Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan en Kevin Borlée, in die volgorde, finishten in 2:58.78. Ze bleven zo amper 20 honderdsten boven het Belgisch record. De Verenigde Staten pakten het goud in 2:56.69, voor Jamaica (2:57.90). De Tornados stonden voor de zesde keer in de finale van een WK outdoor, nooit eerder wisten ze op het podium te eindigen.

Zaterdag verzekerden Julien Watrin, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée zich van een olympisch ticket door zich in 3:00.87 te plaatsen voor de finale. Het Belgisch record van de Tornados bedraagt 2:58.52. Daarmee werden ze in de zomer van 2016 vierde op de Spelen in Rio.

Coach Jacques Borlée kon in Doha zijn zoon Jonathan niet inzetten. Hij gaf forfait met een scheur in de hamstrings.

Cheetahs vierde

Ook de Belgian Cheetahs liepen een kwartiertje eerder de finale op de 4 x 400 meter. Zij behaalden een vierde plaats. Eerst was dat een zesde stek, maar Jamaïca én Canada werden gediskwalificeerd. Zo strandden de Cheethas nog net naast een medaille Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus sleepten er zo het hoogst haalbare uit in het Khalifa Stadium in Doha. Ze klokten af op 3:27.15. Coach Carole Bam behield het vertrouwen in hetzelfde kwartet dat eerder in Doha goed was voor een Belgisch reord (3:26.58) en deelname aan de Olympische Spelen. De Verenigde Staten pakten autoritair het goud (3:18.92). Het zilver was voor Polen (3:21.89), voor Jamaica (3:22.37).

Na het WK wacht de Belgian Tornados nog een fameuze uitdaging. Ze gaan op expeditie naar de Mount Everest, als olympische teambuilding en voor het goede doel van SOS Kinderdorpen. Wie een steentje wil bijdragen kan een gift doen via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal.