Brons voor Belgian Tornados op 4 x 400 m in finale WK atletiek: “Mooiste medaille ooit van onze ploeg” Redactie

06 oktober 2019

23u18

Bron: Belga 50 WK atletiek De Belgian Tornados hebben brons behaald in de finale van de 4x400 meter, het laatste nummer van het WK atletiek in Doha. Het is de eerste medaille voor de Tornados op een WK outdoor. De Belgian Cheetahs, aanvankelijk zesde, kwamen na diskwalificatie van Canada nog dicht bij het podium.

Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan en Kevin Borlée, in die volgorde, finishten in 2:58.78. Ze bleven zo amper 20 honderdsten boven het Belgisch record. De Verenigde Staten pakten het goud in 2:56.69, voor Jamaica (2:57.90). De Tornados stonden voor de zesde keer in de finale van een WK outdoor, nooit eerder wisten ze op het podium te eindigen.

Zaterdag verzekerden Julien Watrin, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée zich van een olympisch ticket door zich in 3:00.87 te plaatsen voor de finale. Het Belgisch record van de Tornados bedraagt 2:58.52. Daarmee werden ze in de zomer van 2016 vierde op de Spelen in Rio. Coach Jacques Borlée kon in Doha zijn zoon Jonathan niet inzetten. Hij gaf forfait met een scheur in de hamstrings.

Jacques Borlée: “Ook in gedachten bij Jonathan”

“Dit is de mooiste medaille van onze aflossingsploeg, die van de volharding”, vindt Jacques Borlée. “Om eerlijk te zijn, ik dacht voor de race dat we konden meegaan met Jamaica (dat tweede werd in 2:57.90, nvdr.). Maar vanavond is er plaats voor vreugde, dit is een verwezenlijking van een hele ploeg, met ook de trainers en kiné. Ook hen wil ik bedanken.”

“Ik heb de ploeg voor de race bekendgemaakt, zodat de andere teams hun opstelling zouden veranderen, wat Italië heeft gedaan. We hebben gebruik gemaakt van Trinidad en Tobago, dat uitbrak. Alle Tornados hebben in de 44 seconden gelopen. Uiteindelijk is het onze op één na beste chrono die we neerzetten (op 26 honderdsten van Belgisch record, nvdr.) Ik ben ook in mijn gedachten bij Jonathan, die er door een blessure niet bij kon zijn. Hij is al elf jaar betrokken bij dit project, dit moet hard zijn voor hem maar ik ben er zeker van dat hij terugkomt.”

Kevin Borlée: “Op de Spelen is alles mogelijk”

Kevin Borlée maakte als slotloper de klus af. “Dit is enorm. Technisch en tactisch was het perfect.” Sacoor gaf de stok als derde door aan Vanderbemden, die die positie even moest prijsgeven om vervolgens toch Dylan Borlée als derde te lanceren. Sacoor: “Na een snelle eerste 100m wou ik op een gegeven moment de Colombiaan passeren, maar hij versnelde. Dan heb ik gewacht op de laatste rechte lijn om hem voorbij te gaan. Na dit lange seizoen doet deze medaille echt deugd.”

“We hebben het supergoed gedaan, met een chrono in de 2:58", onderstreepte Dylan Borlée. “Dit voelt goed. En met Jonathan (out met een blessure, nvdr.) er nog bij zouden we nog sneller zijn. Mijn eerste gedachten gaan dan ook uit naar hem.” Het volgende doel is volgend jaar op het olympisch podium staan in Tokio. “Daarvoor werken we elke dag heel hard. We willen blijven vooruitgang boeken. Alles is mogelijk”, aldus nog Kevin Borlée.

Cheetahs vijfde

De Belgian Cheetahs zijn uiteindelijk vijfde geworden in de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen op de slotdag van het WK atletiek in Doha. Ze kwamen als zesde over de meet. Jamaica en Canada werden vervolgens gediskwalificeerd, maar de Jamaicanen gingen met succes hiertegen in beroep.

Startloopster Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus bleven in 3:27.15 Oekraïne (3:27.48) en Nederland (3:27.89) voor. De wereldtitel ging naar de VS in 3:18.92, voor Polen (3:21.89). Jamaica (3:22.37) moest in eerste instantie het brons afstaan aan Groot-Brittannië (3:23.02), maar ging met succes in beroep tegen die beslissing.

De Cheetahs, vorig jaar vierde op het EK in Berlijn, plaatsten zich zaterdag in de reeksen met een nieuw Belgisch record (3:26.58) voor de finale en de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze lieten toen de zevende chrono van alle deelnemende landen optekenen. Op dit WK moesten de Cheetahs het stellen zonder hun nummer één Cynthia Bolingo, op de sukkel met haar achillespees.

Na het WK wacht de Belgian Tornados nog een fameuze uitdaging. Ze gaan op expeditie naar de Mount Everest, als olympische teambuilding en voor het goede doel van SOS Kinderdorpen. Wie een steentje wil bijdragen kan een gift doen via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal.