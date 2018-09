Belgische winnaar van EK-zilver gaat trainen onder de coach van Mo Farah



Bron: Belga 0 WK Atletiek Bashir Abdi, de zilveren medaillewinnaar van het afgelopen EK atletiek op de 10.000 meter, voert een trainerswissel door. Hij verlaat de groep van Tim Moriau en gaat onder de 48-jarige Brit Gary Lough trainen, die ook Sir Mo Farah onder zijn hoede heeft.

Nog geen jaar geleden sloot Abdi zich aan bij de groep van Moriau, waar onder meer ook Isaac Kimeli en Jeroen D'hoedt trainen. Het leverde de zilveren plak in Berlijn op, maar om zijn marathonambities te kunnen waarmaken verandert Abdi nu opnieuw. Hij trainde al jaren geregeld samen met zijn Engelse vriend Mo Farah, en nu komen beiden bij dezelfde coach terecht. Farah verliet vorig jaar de veelbesproken Alberto Salazar voor Gary Lough, die in het verleden zijn echtgenote Paula Radcliffe naar grote sucessen loodste.

"Gary heeft mij dit jaar ook al geholpen in aanloop naar mijn eerste marathon, en opnieuw op stage in Sankt-Moritz in de twee weken voor het EK in Berlijn", vertelt de Gentenaar. "Hij heeft meer ervaring, en ik kies zowel voor zijn manier van trainen als voor zijn omgang met een atleet waarmee het mentaal even iets minder gaat. Hij is zelf atleet geweest en weet dat topprestaties niet door mooie praatjes komen, maar door hard te werken. Thuis volg ik zijn schema vanop afstand, maar bij al mijn trainingsstages zal hij aanwezig zijn."