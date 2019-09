België wordt zesde in finale 4x400m gemengd Redactie

29 september 2019

Het Belgische gemengde estafetteteam is zesde geworden in de finale van de 4x400 meter op het WK atletiek in Doha. Het was de eerste WK-finale ooit op dit nummer. Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus en Kevin Borlée liepen - in die volgorde - vanuit baan 2 naar een tijd van 3:14.22, een nieuw Belgisch record. Het goud was voor de Verenigde Staten in een nieuw wereldrecord, 3:09.34.

Gisteren in de reeksen liepen Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Dylan Borlée ook al een Belgisch record in 3:16.16. Ze werden daarmee vierde in hun reeks en werden opgevist voor de finale. Ze waren zo ook meteen verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.