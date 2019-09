België wordt zesde in finale 4x400m gemengd, Felix passeert met twaalfde gouden WK-medaille Usain Bolt Redactie

29 september 2019

22u15 0

Het Belgische gemengde estafetteteam is zesde geworden in de finale van de 4x400 meter op het WK atletiek in Doha. Het was de eerste WK-finale ooit op dit nummer. Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus en Kevin Borlée liepen - in die volgorde - vanuit baan 2 naar een tijd van 3:14.22, een nieuw Belgisch record. Het goud was voor de Verenigde Staten in een nieuw wereldrecord, 3:09.34.

Gisteren in de reeksen liepen Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Dylan Borlée ook al een Belgisch record in 3:16.16. Ze werden daarmee vierde in hun reeks en werden opgevist voor de finale. Ze waren zo ook meteen verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Felix passeert met haar twaalfde gouden WK-medaille Usain Bolt

De Amerikaanse Alysson Felix won dus met het Amerikaanse gemengde aflossingsteam het goud op de 4x400 meter. Felix komt zo op een totaal van twaalf gouden plakken tijdens haar carrière en steekt daarmee icoon Usain Bolt voorbij, die elf gouden medailles won.

De 33-jarige Amerikaanse liep naar drie wereldtitels op de 200 meter, eentje op de 400 meter, drie met het estafetteteam op de 4x100 meter, vier met het estafetteteam op de 4x400 meter en dus eentje met de gemengde 4x400 meter. In totaal telt ze zeventien WK-medailles op haar palmares. De eerste veroverde ze in 2003.