Belgian Tornados gaan voor plaats in finale op WK indoor Redactie

27 februari 2018

20u01

Bron: Belga 4 WK Atletiek Op het WK indooratletiek in het Engelse Birmingham gaan de Belgian Tornados (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Michaël Rossaert en Jonathan Sacoor) voor een plaats in de finale van de 4x400 meter. Coach Jacques Borlée waarschuwde dat dit niet evident zal zijn.

"We hebben een hele mooie ploeg", verklaarde vader Borlée in de Gentse topsporthal, waar het team eerder nog een training afwerkte. "Op het WK is er een enorme concurrentie. Het eerste doel is de finale te halen, wat niet evident is. Maar we hebben vijf atleten in vorm en we gaan naar daar met vertrouwen." Ook bij de broers Borlée is er vertrouwen. "De fysiek is er", aldus Kevin Borlée. "Maar in de finale gaat het snel." "We voelen ons goed. We zullen alles geven", zei ook Jonathan Borlée. "Het doel is de finale en dat zit erin."

De 18-jarige Jonathan Sacoor zat vorig jaar op de reservebank op het WK in Londen. "Ik wist dat ik in Londen niet moest lopen. Daar heb ik geleerd me niet te laten doen door de stress", aldus Sacoor. "Ik ga mezelf proberen te bevestigen als vaste waarde in de 4x400meter-ploeg."

Tijdens de training in de topsporthal in Gent kwam de vijfde loper, Michaël Rossaert, ten val. Hij was niet aanwezig bij de ontmoeting met de pers. Wat er met hem precies aan de hand is, is nog niet bekend.

Berings heeft goed gevoel

Eline Berings trekt met een goed gevoel naar het WK indoor, waar ze de Belgische eer zal verdedigen op de 60 meter horden. Over een medaille spreekt de 31-jarige atlete niet, maar ze wil wel haar seizoensbeste tijd evenaren of verbeteren. "Ik kijk er enorm naar uit, maar de 60 meter horden is wel het nummer van het hoogste niveau op dit WK", aldus Berings. "Het is een heel hoogstaande competitie. Voor mezelf hoop ik mijn beste tijden te halen."

Eerder dit jaar liep ze in Gent haar beste chrono dit seizoen, 8.05. Die wil ze op het WK evenaren of verbeteren. "Het niveau ligt heel hoog, maar in de breedte ligt het erg dicht bij elkaar. Elk kampioenschap is een nieuw verhaal, elke aanloop is anders. De laatste weken zijn heel goed geweest. We hebben wel gepiekt naar dit WK."

Berings begint aan haar vijfde WK indoor. Vrijdag om 19u05 Belgische tijd bijt ze voor de Belgen de spits af in de reeksen van de 60 meter horden. Daags nadien (13u31) volgen de reeksen van de 4x400 meter bij de mannen, met de Belgian Tornados.