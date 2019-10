Belgian Tornados en Nafi Thiam arriveren onder luid applaus op Brussels Airport na WK atletiek Redactie

07 oktober 2019

De Belgische atleten die deelgenomen hebben aan het WK atletiek in Doha, zijn weer in het land. De Belgische 4x400m-aflossingsploeg zette met een zeer knappe bronzen WK-medaille om de nek voet op Belgische grond, Nafi Thiam arriveerde op Zaventem met een zilveren plak in haar bagage. Met een flinke ruiker bloemen en onder luid applaus van de fans werden de Belgische atleten ontvangen op Brussels Airport (zie boven).