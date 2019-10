Anne Zagré met beste seizoenstijd naar halve finale 100m horden: “Heb indruk dat ik nog sneller kan” Valerie Hardie in Qatar

17u10 0 WK Atletiek Opdracht volbracht voor Anne Zagré op het WK atletiek. In de reeksen van de 100m horden flitste ze in een beste seizoenstijd van 12.91 naar de halve finales. De veertiende tijd van alle deelneemsters - de kans dat de 29-jarige Brusselse zich morgen kwalificeert voor de WK-finale is evenwel klein.

Anne Zagré is met zes WK-deelnames één van de meest ervaren atleten bij de Belgen op dit WK. En toch blijft ze geplaagd door twijfels. Dat heeft deels met een pubalgie te maken die haar al een hele tijd hindert en belet om aan honderd procent te kunnen spurten. Die blessure is ook een mentale stoorzender en daarom besloot Zagré zo’n klein jaar geleden om met een psycholoog samen te werken, zodat ze die zorgen beter van zich af kan zetten. “Ik ben blij dat al dat werk hier z’n vruchten afwerpt”, zei Zagré daarnet. “Want ik heb misschien wel het moeilijkste jaar uit mijn carrière achter de rug.”

In haar reeks finishte ze als derde, in 12.91, haar snelste tijd sinds september 2016 op de Memorial (12.82). Het enige WK waarop ze sneller spurtte was dat van 2015 in Peking. Daar haalde Zagré evenwel de finale niet en de kans dat haar dat morgen in Doha wel lukt, is verwaarloosbaar. Of het moet zijn dat ze haar persoonlijk en Belgisch record van juli 2015 (12.71) verbetert. De Brusselse kon zich nog nooit voor een WK-finale kwalificeren.

Een paar seconden dacht Anne Zagré dat haar WK er nog voor de eerste horde opzat toen de Amerikaanse Brianna McNeal te snel weg was. Maar de reactietijden waren duidelijk: de olympische kampioene van 2016 werd uitgesloten met een valse start. “Ik had met haar te doen”, zei Zagré. “Want het is een sympathieke atlete. Over mijn race ben ik wel tevreden. Ik had een goede start nodig om in het ritme te komen en dat is gelukt. Ik heb me de hele tijd moed ingepraat, om te zorgen dat ik de focus niet verloor. Voor de halve finales kan ik meer ontspannen lopen en ik heb de indruk dat ik nog wat sneller kan.”