Amper twee seconden! Kenenisa Bekele flirt met wereldrecord in razendsnelle marathon van Berlijn DMM

29 september 2019

13u32

Bron: Belga 0 Atletiek Kenenisa Bekele heeft de marathon van Berlijn op zijn naam geschreven. De 37-jarige Ethiopiër legde de 42,195 kilometer af in 2u01:41. Dat is slechts twee seconden trager dan het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge (2u01:39) van vorig jaar in Berlijn.

Eens ademhalen, meer is het niet. De tijd waarmee Bekele het wereldrecord op de marathon mistte. De Ethiopiër liep in Berlijn na de overwinning. Eén jaar nadat Eliud Kipchoge er het wereldrecord op 2u01:39 zette. Met Birhanu Legese (2u02:48) en Sisay Lemma (2u03:36) maakten twee Ethiopiërs het podium compleet. Kipchoge verscheen deze editie niet aan de start.

Bekele kroonde zich tot olympisch kampioen op de 10.000m in 2004 en 2008. In Peking ging hij ook op de 5.000m met goud aan de haal. Voorts pakte de Ethiopiër vier keer de wereldtitel op de 10.000m (in 2003, 2005, 2007 en 2009). Bij de vrouwen won de Ethiopische Ashete Bekere in 2u20:14, en ze bleef zo met zeven seconden haar landgenote Mare Dibaba voor. De Keniaanse Sally Chepyego eindigde als derde in 2u21:06.