27 Belgen naar WK in Doha, ook Vanderbemden en drie marathonlopers van de partij YP

17 september 2019

15u48

Bron: Belga 0 WK atletiek België trekt met 27 atleten naar het WK atletiek, dat van 27 september tot 6 oktober plaatsvindt in Doha. Negen mannen en vrouwen verschijnen in een individueel nummer aan de start, terwijl nog eens negen atleten (vijf mannen en vier vrouwen) de aflossingsteams vormen.

Robin Vanderbemden tekent uiteindelijk present. Zijn selectie werd even in vraag gesteld omdat hij dit seizoen geen individuele 400 meter gelopen had, maar hij mag zijn koffers voor Doha pakken. Nieuw is ook dat er drie marathonlopers zijn opgenomen in de selectie: Thomas De Bock, Manuela Soccol en Hanna Vandenbussche. Zij misliepen de minima, maar werden door de wereldatletiekbond IAAF opgevist.

Nog zes andere atleten mogen naar Doha, hoewel ze zich niet rechtstreeks plaatsten. Het gaat om Jonathan Sacoor (400m), Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ismaël Debjani (1.500m), Philip Milanov (discus), Hanne Maudens (zevenkamp) en Fanny Smets (polsstokspringen).

Isaac Kimeli liep het minimum voor de 5.000 meter, en werd opgevist voor de 1.500 meter. Hij is de enige landgenoot die aan twee individuele nummers deelneemt.

