“Opluchting dat we WK-brons konden pakken” Redactie

07 oktober 2019

10u20

Bron: AP 0

Opluchting bij de Borlées ook, na de bronzen race in Doha. “Toen we de finale haalden, verwachtten we om een positief resultaat te behalen. We proberen al jaren een podiumplaats te behalen op het WK, dus het is een opluchting dat we nu brons konden pakken.”

Bekijk hun reactie vanaf 1:20 in bovenstaande video