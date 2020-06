“Mensen denken nu dat je doping neemt of de dopingstrijd niet ernstig neemt”: Christian Coleman onder vuur na schorsing VH

18 juni 2020

17u16 0 Meer sport Christian Coleman (24), de wereldkampioen op de 100m die voorlopig is geschorst wegens drie gemiste dopingcontroles en de Spelen in 2021 dreigt te missen, moet op niet veel sympathie rekenen van andere (ex-)atleten. “Mensen gaan denken dat je ofwel doping neemt ofwel de dopingstrijd niet ernstig neemt,” oordeelde ex-wereldrecordhouder Michael Johnson.

Coleman probeerde donderdag in een lang statement de buitenwereld te laten geloven dat de dopinginstanties hem zoeken. Dat hij eigenlijk niets heeft misdaan en dat hij nooit verboden middelen nam of zal nemen. Veel indruk maakte zijn verhaal niet op andere atleten.

Dai Greene, gewezen wereldkampioen op de 400m horden, diende de jonge Amerikaan op Twitter van antwoord. De Brit fileerde en counterde elk van zijn argumenten of opmerkingen. Zo vond Greene het opvallend dat Coleman klaagde dat hij niet werd opgebeld voor de dopingcontrole, wat ze anders altijd deden. “Dopingcontroleurs moeten atleten niet bellen om hen te waarschuwen. Verontrustend dat dat voor jou de norm is.” Coleman vond het ook niet kunnen dat hij een gemiste test achter zijn naam kreeg als ze zonder zijn medeweten aan zijn deur stonden. Greene vond dat redelijk normaal: “Dat is net het hele opzet van onaangekondigde controles. Je weet er pas van wanneer ze aankloppen.”

1) Again, not normal or protocol to call athletes. Its your responsibility to be there, not for them to chase you to come home cos you wanted to go shopping during your hour slot.

2) I didn’t mention masking. I imagine an athlete would simply skip a test they knew they’d fail https://t.co/dS3aoxgcQd Dai Greene(@ DaiGreene) link

Coleman verdedigde zich ook nog door te zeggen dat hij twee dagen later wel zonder problemen een negatieve test aflegde. “En ik ben bereid om voor de rest van mijn leven elke dag een controle te ondergaan.” Greene repliceert: “Niet nodig. Je moet gewoon één uur per dag opgeven en dan zullen ze je wel af en toe komen testen. Zorg er dan gewoon voor dat je er bent.” Dat was namelijk het grote probleem: Coleman was kerstinkopen aan het doen tijdens het ‘time slot’ dat hij had ingevuld op het whereabouts-systeem. “Ik heb niets te verbergen,” raasde Coleman voort. “Maar dat is onmogelijk te bewijzen vermits ik geen kans kreeg.” Greene, gevat: “Je had wel een kans, maar je verkoos te gaan shoppen.”

Greene besluit met de bedenking dat het ongelooflijk is dat Coleman net dezelfde fout maakt als vorig jaar, toen hij al met drie gemiste dopingcontroles stond, maar door een procedurefout aan een schorsing ontsnapte. “Elke dag één uurtje zijn waar je zegt te zijn is een kleine prijs om te betalen voor het leven dat de sport je heeft gegeven en om te helpen in de strijd voor een ‘equal playing field’. Of je nu doping neemt of niet, de regels zijn er om de sport beter te maken. Als je de beste bent, dan hoor je het voorbeeld te geven. Probeer de sport, je voltijdse job, en je collega’s te behandelen met het respect dat ze verdienen.”

Greene was niet de enige die Coleman op zijn donder gaf. Ook Michael Johnson, ex-wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 400m en nu analist, spaarde zijn kritiek niet. “Dat Coleman dit na zijn close call van vorig jaar weer overkomt, zal mensen doen denken dat je ofwel doping neemt of dat je de dopingstrijd niet ernstig neemt. Wat moeten we er anders van denken?”

Ook in België werd Colemans uitleg niet echt gesmaakt. Zo tweette 100m-hordenloopster Eline Berings: “Er zijn geen excuses om een dopingcontrole te missen. Het is heel eenvoudig: alleen wie zich verstopt, is moeilijk te vinden. Nog eens: wherebouts invullen is geen hogere wiskunde.”

No excuses to miss doping tests. It’s very simple: Only those who hide are hard to find. One more time, filling in whereabouts is not rocket science.🤷‍♀️ Eline Berings(@ ElineBerings) link

