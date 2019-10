Exclusief voor abonnees “De medaille van de volharding”: onze atletiekspecialiste ziet Tornados eindelijk oogsten op een WK Valerie Hardie

07 oktober 2019

08u12 4

De aanhouder wint. Vijf keer stonden ze al in de finale van een WK. Vijf keer gingen ze met lege handen naar huis. Vierde in 2009, 2011, 2013 en 2017; vijfde in 2015. Een atleet zou van minder moedeloos worden - niet de Borlées. En kijk, gisteren zagen de Belgian Tornados hun volharding dan toch ein-de-lijk beloond: brons.

