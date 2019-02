WK-afdaling gaat door ondanks slecht weer, maar wordt wel ingekort Redactie

09 februari 2019

12u07

Bron: dpa/belga 0

De afdaling voor de mannen op het WK alpijnse ski in het Zweedse Are zal vanmiddag gewoon van start gaan. Even was er twijfel bij de organisatie omwille van de slechte weersomstandigheden (wind, sneeuw en weinig zichtbaarheid). Uiteindelijk werd beslist om de race te laten starten vanop een lager punt (2.172 meter), waar eerder de start van de Super-G werd gegeven. Oorspronkelijk lag de start op 3.122 meter hoogte.