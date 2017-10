Zwitserse regering wil Winterspelen van 2026 XC

Bron: Belga 0 photo_news Winterspelen Zwitserland heeft zich opgeworpen tot kandidaat-organisator van de Olympische Winterspelen in 2026. De regering is bereid 1 miljard Zwitserse franken, omgerekend ruim 860 miljoen euro, te investeren in de campagne. Sion is aangewezen als de gaststad.

De kandidatuur van Zwitserland komt als geroepen voor het Internationaal Olympisch Comité, dat zondag nog het Oostenrijkse Innsbruck zag afhaken nadat de inwoners van Tirol in een referendum het sportspektakel afwezen. Het IOC ziet de afgelopen jaren de animo afnemen om Olympische Spelen binnen te halen vanwege de vaak hoge kosten.



Zwitserland gaf woensdag na kabinetsberaad een zeldzaam positief signaal af. Het land wil vooral bestaande accommodaties en infrastructuur gebruiken en de evenementen verspreiden over de verschillende kantons. Sankt Moritz was in 1928 en 1948 als eens gastheer van de Winterspelen.



Het parlement van Zwitserland moet de plannen nog wel goedkeuren.





