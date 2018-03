Zusjes Sana geëerd door premier: "Zonder druk vertrokken, met plak teruggekeerd" XC

26 maart 2018

12u38

Bron: Belga 0 Winterspelen Premier Charles Michel ontving vanmorgen in zijn ambtswoning in Brussel de zussen Eléonor en Chloé Sana, die op de afgelopen Paralympische Winterspelen in Pyeongchang de bronzen medaille veroverden op de afdaling in het skiën.

Eléonor, die lijdt aan retinoblastoom en hierdoor grotendeels blind is, gaf aan "zonder druk te zijn vertrokken". "De ontlading bij de medaille was dan ook enorm", bevestigde haar zus en begeleidster Chloé.

"Het was een fantastisch avontuur", opende de 20-jarige Eléonor op vraag van de premier of ze al een beetje bekomen was van alle drukte na haar bronzen medaille, de eerste vrouwelijke Belgische medaille op de Paralympische Winterspelen. De jonge Waals-Brabantse werd immers vanuit het niets opgevoerd in de nationale media. "Dit had ik echt nooit verwacht. We zijn zonder verwachtingen naar Zuid-Korea vertrokken. Het gevoel was hetzelfde als bij een andere internationale competitie. Maar na de medaille was de aandacht veel groter. Het blijven de Spelen, dat wordt met veel meer belangstelling gevolgd dan elk ander event. Zelf waren we natuurlijk ook uitzinnig."

Eléonor sneed hiermee een thema aan, dat ook haar zus Chloé beaamde. Zij stopte na de Winterspelen met de begeleiding van haar zus, hoofdzakelijk omwille van de enorme kosten die de verplaatsingen met zich meebrengen. "Ik heb Eléonor de voorbije vier jaar begeleid en daar komt nu een einde aan", legde Chloé uit. "Die beslissing werd al voor de Spelen genomen. De reden dat ik ermee stop, is omdat het zo moeilijk te combineren is met een professioneel leven buitenuit. De steun die ik aan Eléonor geef, is onbaatzuchtig. En sponsors vinden is heel erg moeilijk. Er is namelijk nauwelijks aandacht voor de paralympische sporten, buiten de Spelen. Dat gebrek aan visibiliteit frustreert ons een beetje, maar het is niet anders."

Voor Eléonor, die nauwelijks vier jaar geleden begon met skiën na zich eerst voluit op het turnen te hebben gestort, wacht nu een moeilijke zoektocht naar een nieuwe partner. "Dat wordt inderdaad heel moeilijk", bevestigde ze. "Het zal lastig zijn om iemand te vinden die ik honderd procent kan vertrouwen. Het gaat immers om grote snelheden. Ik mag niet de minste twijfel hebben bij mijn begeleider."

Eléonor wilde ten slotte nog even een raad meegeven aan andere jonge meisjes met een handicap. "Als je interesse hebt in sport, en je bent bereid je volledig te geven, is er veel mogelijk. Je mag niet twijfelen. De Paralympische Spelen waren een fantastische ervaring."