Zus van Kim Jong-un komt naar openingsceremonie Winterspelen (die in bittere kou zal doorgaan)

07 februari 2018

10u21

Het tijdstip van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen wordt niet aangepast. Het organisatiecomité liet weten dat het ondanks de kou in Pyeongchang verantwoord is de feestelijke opening te laten doorgaan op het afgesproken tijdstip. Een opgemerkte gast wordt alvast de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De verwachting is dat de temperatuur vrijdagavond tussen 20 en 23 uur, wanneer de openingsceremonie plaatsvindt, tussen de -5 en -2 graden zal zijn. De gevoelstemperatuur ligt vermoedelijk rond -10 graden, aldus een woordvoerder. "We hebben de nodige maatregelen genomen om toeschouwers tegen de kou te beschermen. Mensen moeten zich ook goed voorbereiden voor ze naar het stadion komen en zich goed aankleden."

Een dag na de openingsceremonie valt mogelijk veel sneeuw en vanaf zondag gaat de temperatuur voor een tijdje verder naar beneden. Het uitstellen van sportonderdelen die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals skiën en snowboarden, is volgens de organisatie nog niet aan de orde. "We houden de situatie dagelijks in de gaten."

Zus Kim Jong-un

De jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal aanwezig zijn bij de openingsceremonie. Kim Yo-jong is daarmee de eerste uit de regerende dynastie die voet zet op Zuid-Koreaanse bodem. Het bezoek kan worden gezien als een symbolisch gebaar van Kim Jong-un om te tonen dat hij de huidige voorzichtige toenadering tussen beide Korea's serieus neemt. Kim Yo-jong en haar gevolg komen vrijdag aan en blijven drie dagen.

Kim Yo-jong werd vorig jaar door haar broer gepromoveerd naar de politieke vleugel van de partij. Haar leeftijd is niet bekend, maar de vrouw loopt vermoedelijk ergens tegen de dertig. Ze heeft dezelfde moeder als Kim Jong-un. De twee groeiden op in de hoofdstad Pyongyang en gingen samen naar dezelfde kostschool in Zwitserland. Samen hadden ze een halfbroer, Kim Jong-nam. Die is in februari vergiftigd op een vliegveld in Maleisië en overleden.

Kim Yo-jong bevindt zich na haar promotie nog dichter bij het centrum van de macht in Noord-Korea. Ze wordt beschouwd als de invloedrijkste vrouw samen met Kims vrouw, Ri Sol-ju. In het land staan familiebanden heel hoog in aanzien, nog hoger dan titel of rang.