Zo kan het ook: Hamlin mag Amerikaanse vlag dragen... na muntopworp

08 februari 2018

21u20

Bron: Belga 0 Winterspelen De Amerikaanse Erin Hamlin zal de Amerikaanse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen morgen in Pyeongchang. Hamlin, tweevoudig wereldkampioen rodelen, won de toss, die georganiseerd werd om te kiezen tussen Hamlin en schaatser Shani Davis, tweevoudig olympisch kampioen.

De vlaggendrager wordt verkozen door de acht Amerikaanse wintersportfederaties, maar die geraakten er deze keer niet uit. Zowel Davis als Hamlin kregen vier stemmen achter hun naam. Een toss moest dus de doorslag geven.

Davis reageerde op Twitter maar matig enthouasiast op de wijze waarop de beslissing genomen werd. De schaatser veroverde zowel in 2006 in Turijn als in 2010 in Vancouver goud op de 1.000m.

Davis was in 2006 de eerste zwarte atleet die een gouden medaille won op de Winterspelen.