Wordt 24 februari 2018 dag om nooit te vergeten voor snelschaatser Bart Swings? Valerie Hardie in Pyeongchang

24 februari 2018

10u11 0 Winterspelen Om 13u is het tijd om u voor de tv te zetten: dan treedt snelschaatster Bart Swings aan in de halve finales van de massastart en als alles volgens plan verloopt volgt de finale een uurtje later. Maakt hij een kans op een medaille? Zeker wel. Maar hij is lang niet enige.

Het is nog meer dan drie uur voor de race en de perszaal aan de Gangneung Oval begint stilaan vol te lopen. Opvallend veel Koreanen - begrijpelijk, met de snelle Lee als kandidaat voor goud op de massastart - en veel Nederlanders. Die zijn al heel de Spelen trouwe klanten hier - wat wil je, met 14 schaatsmedailles al, waaronder zeven gouden. En ze hopen daar vanavond nog minstens twee te kunnen bijdoen, al is dat lang niet zo zeker als op de afstandsnummers. De massastart, daar is iedereen het eens over, is gewoon onvoorspelbaar. Er zijn tien atleten, onder wie Bart Swings, die een medaille - zelfs het goud - kunnen claimen.

We polsen eens bij John Volkers, een journalist van De Volkskrant en specialist in de materie. Hij heeft al vijf Winterspelen op zijn cv staan en kent het schaatsen goed. Hij durft zich niet aan een prognose wagen. Het kan alle kanten uit, zo besluit hij, maar als hij dan tóch een favoriet moet aanduiden, dan is het de Amerikaan Joey Mantia, de wereldkampioen van 2017 in de massastart. Hij zit in uitstekende vorm, zag Volkers. Bart Swings heeft hij minder hoog zitten, al gunt hij het de Belg wél: "Sympathieke jongen."

Swings is met Mantia in de tweede halve finale ingedeeld, samen ook met Sven Kramer, de grote onbekende factor vandaag omdat hij in de Wereldbeker nog nooit een massastart reed. De vraag is dan ook wat zijn rol zal zijn: gaat hij zijn kans of rijdt hij in dienst van zijn snelle landgenoot Koen Verweij? "Normaal zou je denken dat Sven tempo zal rijden om alles bij elkaar te houden," redeneert Volkers. "Zodat Verweij het kan afmaken. Alleen is Verweij niet goed aan het rijden. Hij kan geen snelheid maken in de volle rondes."

Waar Volkers zich, net als Swings' trainer Jelle Spruyt overigens, zorgen over maakt, is het duw- en trekwerk in de twee laatste bochten. In tegenstelling tot het shorttrack en skeeleren zijn de regels in de massastart daar heel flou over. Volkers: "Wat als iemand je er bewust uitramt? Dan kan je wel klacht indienen en dan zal die misschien gediskwalificeerd worden, maar dan lig je er wel mooi uit." Er is geen videoreplay beschikbaar, de scheidsrechters moet alles met het blote oog inschatten - niet vanzelfsprekend als de hel losbarst, met de eerste olympische titel op de massastart ooit als lokaas.

Ook afwachten is welke afspraken er tussen de schaatsers zijn gemaakt. Sommige landen zullen in de finale met twee zitten, anderen alleen. Die zijn er dan bij gebaat om 'combinés' te vormen, om mogelijke aanvallen te counteren. Zo is het niet ondenkbaar dat Swings, die met de Noren samen traint, samenspant met Pedersen. Een andere theorie is dat de mannen die uit het inline skaten komen - de Nieuw-Zeelanders, Contin, Mantia en Swings - een 'partnerschap' aangaan. Onvoorspelbaar en spannend, zo dient de eerste massastart zich aan, maar dat is dan ook wat de competitie aantrekkelijk maakt en het IOC ertoe aanzette om het nummer op de olympische agenda te zetten.

Om te weten wat Bart Swings zelf van zijn wedstrijd verwacht, kan u nog onderstaand interview lezen, dat wij eergisteren nog met hem hadden.

Aan Bart Swings kan je uiterlijk nooit zien of hij rustig dan wel gespannen is. Je hoort het ook niet aan zijn stem. De student burgerlijk ingenieur praat even bedaard als altijd, ook al stormt het misschien vanbinnen. Maar als je het hem vraagt, is hij er wel heel eerlijk over: "Ik ben nerveus, ja. Ik heb het al aan veel mensen gezegd: dit wordt de spannendste race van mijn leven. Maar wat ervoor of erna gebeurt, daar kan ik niet veel aan veranderen. Zodra als ik op het ijs kom, vallen die zenuwen en die stress van me af. Ik ben de druk ook gewend, in het skeeleren heb ik al veel belangrijke races gereden. De kunst zal zijn om kalm te blijven en goed te redeneren."

De Belgen deden het hier nog niet zo denderend. Zo komt de druk bij jou te liggen. Merk je dat?

"De enige druk die ik voel, is degene die ik mezelf opleg. Fysiek ben ik helemaal in orde en technisch schaats ik goed maar er zijn veel factoren die ik niet zelf in de hand heb. Ik heb in mijn hoofd al veel scenario's overlopen maar dan denk ik: 'Loslaten, Bart, want je kan niet met alles rekening houden'. Ik moet ook zorgen dat ik in de finale raak. De halve finales zijn de eerste hindernis."

Wat zijn je worst en best case scenario's?

"Het slechtste is een herhaling van het WK van 2017. Een ontsnapping zonder favorieten, waar niemand achteraan wilde gaan. Iedereen paste, inclusief de Nederlanders: de vluchters waren weg en het podium ook. Het beste is dat ik samen met één of twee anderen weg raak en dat we sprinten voor de medailles."

Voor de 1.500m, 5.000m en 10.000m tipte niemand jou als medaillekandidaat, voor de massastart wel. Schrikt die rol je af?

"Neen. Ik heb op voorhand ook altijd gezegd dat ik in theorie de meeste kans maak op de massastart. Maar op de andere afstanden ben ik er ook telkens voor gegaan en ik kwam er toch dichtbij. Dat geeft me vertrouwen voor de massastart, al blijft die race erg onvoorspelbaar. Als we die vijf keer zouden schaatsen, dan zou het podium er vijf keer anders kunnen uitzien maar ja, ze wordt maar één keer gereden. Ik weet hoe de meeste jongens naar me kijken maar ik ga mijn eigen wedstrijd moeten rijden en alert zijn. Als de race mij wat goed gezind is, maak ik een redelijk grote kans."

Veel kenners zegden vooraf: de Winterspelen van Bart Swings vallen of staan met een medaille op de massastart. Akkoord?

"Neen. Ik zal tevreden zijn wanneer ik mijn beste ritten rijd. Punt. Ik weet dat ik nog beter kan op de 1.500m en 5.000m en dat ik eigenlijk op dat podium thuishoor, alleen is dat er nét niet uitgekomen. Het doet deugd om te merken dat ik fysiek en technisch goed ben. Je werkt hier tenslotte vier jaar naartoe. Stel dat ik me nu even ongelukkig zou voelen als op het WK van vorig jaar, dat zou erg jammer zijn. Er zíjn atleten die hier zo een maand rondlopen, dat moet echt een rot gevoel zijn, maar ik voel me goed in mijn vel en ik schaats ook goed. Dat is super."

In Sochi zat je ook nooit ver van het podium en later was je daar wat gefrustreerd over. Riskeer je dat ook niet aan Pyeongchang over te houden indien je met lege handen vertrekt: goed zijn maar het niet in medailles kunnen omzetten?

"Dat is sport, hé. De Noren worden hier olympisch kampioen terwijl ik tijdens het jaar niet voel dat ze beter zijn dan mij - àls ze al beter zijn. De Spelen zijn nu eenmaal een momentopname. Het voelt natuurlijk heel anders aan wanneer je derde of vierde wordt, wanneer je wint of nét niet wint. Ik zou het wel leuker vinden om mét een medaille naar huis te gaan maar als ik zonder vertrek, zal ik ook niet ongelukkig zijn."

Zien we hier de beste Bart Swings ooit als schaatser?

"Ik hoop van niet. (lacht) Ik hoop dat ik nog beter kan en dat gevoel heb ik ook. Twee jaar terug was ik ook heel goed maar toen reed ik geen goed WK, terwijl ik nu op het belangrijkste kampioenschap van het jaar wél goed schaats."

Kan je de concurrentie wat inschatten?

"Jawel, ik ken de sterktes en zwaktes van de anderen, de enige onbekende factor wordt Nederland. Sven Kramer reed op de Wereldbeker nog nooit een massastart maar hij rijdt altijd om te winnen. Op de Spelen viel het tot nu toe wat tegen voor hem - hopelijk blijft het zo (lacht). Hij zal zeker niet aan de start komen om voor Koen Verweij te werken. Als hij géén kans ziet om te winnen, dan zal Sven zijn job wel doen maar als hij in een kansrijke positie zit, dan zal hij die met beide handen grijpen, daar ben ik zeker van. Ach, er is zoveel mogelijk. Je moet realistisch zijn: je staat niet zomaar één-twee-drie op het podium. Het kàn alles worden voor mij, maar het kan ook niets worden. Soms heb ik wel het gevoel dat ik met een vlag op mijn rug rijd. Als ik aanval, gaat iedereen mee. Maar de Koreaan Lee laat ook niemand gaan, hoor. En Kramer evenmin."

Durf je dan niet van een medaille dromen?

"Ik ga niet beweren dat ik er nog nóóit aan heb gedacht want je ziet elke dag atleten medailles winnen, maar het zit zeker niet continu in mijn achterhoofd."