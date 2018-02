Winterspelen vandaag: Swings doet gooi naar eremetaal op massastart - Ledecka zorgt voor unieke dubbel Redactie

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Winterspelen Bart Swings is vandaag aan zet in de massastart. Volgens zijn trainer Jelle Spruyt heeft de snelschaatser alvast alles in huis om het podium te halen. Volg onze landgenoot en alle andere ontwikkelingen vanuit Pyeongchang op deze pagina.

Laatste kans op medaille voor Swings

Bart Swings rijdt deze middag onze tijd de massastart. Hij ingedeeld in de tweede halve finale van de massastart. De wedstrijd begint straks om 21 uur Zuid-Koreaanse tijd (13 uur in België).

Swings neemt het in het Gangneung Oval onder meer op tegen de Amerikaan Joey Mantia, de regerende wereldkampioen, en de Nederlandse vedette Sven Kramer. In de eerste halve finale start thuisrijder Lee Seun-Hoon, de huidige nummer één in de wereldbekerstand, als de te kloppen man.

Maar hoe werkt de massastart precies? Ontdek het HIER!

Lees bovendien HIER de voorbeschouwing van onze reporter in Pyeongchang.

Niskanen zorgt voor eerst Finse goud op 50 km in 58 jaar

De Fin Iivo Niskanen heeft goud veroverd op de 50 km skilopen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Niskanen bleef in 2u08:22 de Russen Alexander Bolshunov (+18.1) en Andrey Larkov (+2:37.5) voor. Het is het eerste Finse goud op de 50 km in 58 jaar.

Met zijn succes bezorgde de 26-jarige Niskanen, de regerend wereldkampioen op de 15 km, Finland de eerste gouden medaille van deze Spelen.

TAS diskwalificeert Russische bobsleesters, Vannieuwenhuyse schuift op

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft de Russische bobsleesters Nadezhda Sergeeva en Anastasia Kocherzhova gediskwalificeerd na de positieve dopingtest van Sergeeva, zo maakte het TAS bekend. Zij heeft intussen haar voorlopige schorsing aanvaard.

De dertigjarige Sergeeva eindigde samen met Anastasia Kocherzhova op de twaalfde plaats in de tweemansbob, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden elfde. In principe schuiven Vannieuwenhuyse en Vercruyssen een plaats op, maar daar heeft het TAS niet over te beslissen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de international federatie IBSF en het IOC.

In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen. Het gaat om trimetazidine, een middel om hartbeklemming te voorkomen. Vijf dagen voor haar positieve test bleek Sergeeva nog clean bij een test buiten competitie. Twee jaar geleden testte Sergeeva positief op meldonium. Ze werd echter niet gesanctioneerd nadat bleek dat het middel enkele maanden in het lichaam kan achterblijven. Meldonium staat pas sinds januari 2016 op de verboden lijst.

Sergeeva is al het tweede lid van het OAR-team dat tegen de dopinglamp is gelopen in Pyeongchang. Eerder moest curlingspeler Alexander Krushelnitsky, bij wie sporen van meldonium werden aangetroffen, zijn bronzen medaille inleveren.

Ester Ledecka zorgt voor unieke dubbel

De Tsjechische Ester Ledecka heeft olympisch goud veroverd in de parallelle reuzenslalom in het snowboarden.

De regerende wereldkampioene in de discipline haalde het in het Phoenix Park in de finale van de Duitse Selina Joerg. Het brons ging naar diens landgenote Ramona Theresia Hofmeister, die het in de kleine finale in de strijd om het brons haalde van Alena Zavarzina, een olympische atlete uit Rusland.

De 22-jarige Ledecka zorgde eerder op deze Spelen al voor sensatie door totaal onverwacht goud te winnen op de super-G in het skiën. Met haar zege in het snowboarden werd ze de eerste vrouw ooit die op dezelfde Spelen twee keer olympisch goud kan winnen in twee verschillende sporten.

Bij de mannen ging het goud naar de Zwitser Nevin Galmarini, het zilver was voor de Koreaan Lee Sangho en de Sloveen Zan Kosir pakte het brons.

🏂 Wat een fenomeen! @LedeckaEster pakt 'gewoon' ook GOUD 🥇 op de parallel reuzenslalom #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/dFlsAwYH0M Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Noorwegen verbreekt medaillerecord VS

Noorwegen is het succesvolste land ooit op de Olympische Winterspelen. Vandaag veroverde Noorwegen de 38ste medaille door Frankrijk te verslaan in de troostfinale in de teamcompetitie bij het alpineskiën. Het record stond sinds 2010 op naam van de Verenigde Staten met 37 medailles die dat land won op de Spelen in Vancouver. Noorwegen heeft nu 13 gouden, 14 zilveren en 11 bronzen medailles.

Zwitserland pakt eerste olympische goud in teamcompetitie alpineskiën

Zwitserland heef olympisch goud veroverd in de teamcompetitie van het alpineskiën.

In de finale haalden de Zwitsers (Denise Feierabend, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener en Daniel Yule) het met 3-1 van Oostenrijk, dat vrede moest nemen met zilver. In de kleine finale om het brons was de eindstand tussen Noorwegen en Frankrijk 2-2, maar het brons ging met een betere totaaltijd naar Noorwegen.

Het was in Pyeongchang de eerste keer dat de teamcompetitie, die afgewerkt wordt op een parallelle slalom, op het olympische programma stond.

Sebastien Toutant pakt eerste olympische titel Big Air

De Canadees Sebastien Toutant heeft olympisch goud veroverd op de Big Air in het snowboarden bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De 25-jarige Toutant haalde het in een finale waarin er weinig geland werd met een totaalscore van 174.25 punten van de Amerikaan Kyle Mack (168.75) en de Brit Billy Morgan (168.00). In de finale werd er drie keer gesprongen, de punten van de beste twee sprongen werden opgeteld. Toutant mag zich de eerste olympische kampioen ooit in de Big Air noemen. In Pyeongchang was het de eerste keer dat de spectaculaire discipline op het olympische programma stond.

Redmond Gerard, die vorige week de olympische titel pakte in de slopestylecompetitie, moest deze keer op de schans in Alpensia vrede nemen met de vijfde plaats. De Canadezen Max Parrot en Mark McMorris bleven met respectievelijk een negende en tiende plaats onder de verwachtingen. Onze landgenoten Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer waren er niet bij in de finale. Zij sneuvelden eerder deze week in de kwalificaties.

Opvallende aanwezige in de tribunes tijdens de finale was de Amerikaanse Ivanka Trump, de oudste dochter van de Amerikaanse president Donald Trump. Zij werd vergezeld door Kim Jung-sook, de echtgenote van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ivanka Trump is sinds gisteren in Zuid-Korea en woont er zondag ook nog de slotceremonie bij.