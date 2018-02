Winterspelen vandaag: Noorse Björgen evenaart record aantal gouden plakken - Belgische delegatieleider tevreden Redactie

25 februari 2018

Thomas Bach: "Russische schorsing zal automatisch opgeheven worden"

De Russische atleten zullen vandaag tijdens de slotceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang niet achter hun eigen vlag mogen wandelen. Maar dat wil niet zeggen dat de Russische schorsing zal blijven doorlopen. "Die stopt automatisch, zonder dat daarvoor nog een vergadering moet plaatsvinden", legde Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), uit.

Twee Russische atleten testten tijdens de 23e editie van de Winterspelen positief. Alexander Krushelnitsky, bronzenmedaillewinnaar in het gemengd curling met zijn vrouw, werd betrapt op meldonium. Nadezhda Sergeeva, twaalfde in het bobsleeën, testte positief op trimétazidine. Beiden atleten werden uit de uitslagen verwijderd. Door die laatste diskwalificatie stegen An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen van dertien naar twaalf in het eindklassement van het bobsleeën bij de vrouwen.

"De twee dopinggevallen waren extreem teleurstellend voor het IOC", opende Bach. "Daarom werd de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voor de slotceremonie niet opgeheven. De schorsing van Rusland zal na de Spelen automatisch wel worden opgeheven. Dat zal gebeuren zonder nieuwe vergadering van de Uitvoerende Commissie van het IOC. Tenminste als er geen nieuwe dopinggevallen uitkomen."

De IOC-voorzitter kon wel niet zeggen wanneer de schorsing juist zal opgeheven worden. "Dat hangt af van de DFSU, dat de dopingtesten heeft uitgevoerd. Er is geen indicatie dat de twee dopinggevallen deel uitmaken van een systeem. Bovendien heeft de Russische delegatie proactief gehandeld in beide zaken en hebben de sporters hun sanctie (diskwalificatie) aanvaard."

"We zijn nog niet op een punt gekomen dat antidopingcontroles niet meer nodig zijn", besloot Bach. "Er zijn nog steeds positieve testen, de strijd is nog niet gestreden. Daar moeten we realistisch in zijn. We moeten de mazen van het net nog meer proberen te sluiten."

Björgen evenaart met goud op 30km massastart record aantal gouden plakken

De Noorse Marit Björgen heeft de Winterspelen in Pyeongchang een uniek slotstuk bezorgd. De 38-jarige skiloopster won de 30km massastart bij de vrouwen en pakte zo haar achtste gouden medaille op de Spelen, evenveel als haar landgenoten, biatleet Ole Einar Björndalen en skiloper Bjorn Daehlie. Eerder op deze Spelen was ze Björndalen al voorbijgestoken wat betreft het aantal behaalde medailles. Daarvan heeft ze er nu 15, het meeste ooit.

Björgen won de laatste olympische proef in Pyeongchang in 1:22.176 en prolongeerde daarmee haar titel op de 30 km. Ze pakte haar tweede gouden plak in Zuid-Korea, na goud in de aflossing. Verder won ze in Pyeongchang ook twee keer zilver en twee keer brons.

Het zilver in de 30 km was voor de Finse Krista Parmakoski (1:49.5), de Zweedse Stina Nilsson werd derde in 1:58.9.

Door het goud van Bjørgen komt Noorwegen ook weer bovenaan het medailleklassement in Pyeongchang te staan. De Noorse ploeg won dit jaar veertien keer goud, veertien keer zilver en elf keer brons, een record.

"Ruime delegatie betekent niet dat we nu wintersportland zijn"

Eddy De Smedt, topsportdirecteur van het BOIC, houdt gemengde gevoelens over aan de prestaties van de Belgische atleten op de Winterspelen. "De medaille van Bart heeft bijzonder veel goed gemaakt", vertelde hij tijdens een terugblik op de voorbije zestien dagen topsport.

Swings werd vooraf beschouwd als medaillekandidaat op de massastart. Eddy De Smedt is vol lof over de manier waarop de Leuvenaar met de druk omging en naar het zilver schaatste. "Ik ben echt onder de indruk over de manier waarop Bart het in de massastart heeft aangepakt", zegt hij.

Dankzij Swings kleurde de balans voor Team Belgium alsnog positief. "Die medaille maakt bijzonder veel goed", zegt de topsportdirecteur. "Als het hem niet was gelukt, dan had ik graag toch nog meer top acht plaatsen gezien om een positief gevoel over te houden."

Team Belgium was met 22 atleten vertegenwoordigd in Pyeongchang, het hoogste aantal sinds 1936. "Maar zo'n ruime delegatie betekent niet dat we nu een wintersportland zijn. Dat moeten we niet denken", zegt hij. "Zo'n grote delegatie is ook nooit een doel op zich."

Delegatieleider Van Looy kijkt met "zeer tevreden gevoel" terug op Spelen

Voor het eerst in twintig jaar keert de Belgische delegatie met een medaille huiswaarts van de Olympische Winterspelen. Bart Swings schonk Team Belgium gisteren zilver in de massastart. "Ik heb een zeer tevreden gevoel", maakte delegatieleider Gert Van Looy de balans op.

Swings kwam in het Gangneung Oval als allerlaatste landgenoot in actie in wat hij vooraf als "de spannendste race uit zijn leven" had omschreven. De Leuvenaar werd getipt als medaillekandidaat en maakte die rol ook met verve waar. "We hadden er allemaal op gehoopt en het is gisterenavond dan toch gerealiseerd, de medaille van Bart Swings. Het is de eerste in twintig jaar. Dat geeft een zeer tevreden gevoel", zegt Gert Van Looy.

Tot gisteren oogde de sportieve balans mager. Alleen Swings slaagde er immers in een olympisch diploma (top acht) te behalen. "Bij de andere sporten waren de resultaten iets minder", erkent Van Looy. "Dit moeten we goed bekijken en meenemen in onze evaluatie."

Het BOIC legde voor Pyeongchang geen eigen selectiecriteria op. Daardoor lag de lat voor de atleten om zich te kwalificeren lager dan bij vorige edities van de Winterspelen. Het resulteerde in de grootste delegatie sinds 1936 maar niet in meer topprestaties.

"We hadden vooraf gezegd dat we na de Spelen zouden bekijken of er nieuwe (strengere, red) criteria moeten komen", legt Van Looy uit. "Het is zo dat we een grote delegatie hebben maar dat betekent niet dat we bij al die atleten heel hoge doelstellingen plaatsen. Vooraf hadden we bij een viertal sporten (bobslee, snowboard, skeleton en snelschaatsen) duidelijk top acht als doel vooropgesteld. Sommigen hebben dat gerealiseerd, anderen waren er heel dichtbij. Het is vooral rond die mensen dat wij hebben gewerkt. Zij zorgen hier ook voor de beste prestaties. Dat nemen we allemaal mee in de evaluatie, die zal gebeuren in de komende weken en maanden."

Voor Van Looy waren deze Winterspelen zijn eerste als delegatieleider van Team Belgium. "Het was heel interessant om het op deze manier te kunnen meemaken", zegt hij. "Ik had hier een hele ploeg achter mij die mij heel goed gesteund heeft. Het was een zeer positieve ervaring", besluit hij.

Russen kloppen Duitsland in ijshockeyfinale na verlenging

De Olympische Atleten uit Rusland hebben het goud veroverd in het ijshockey bij de mannen. De Russen scoorden in de verlenging tegen Duitsland de beslissende 4-3. Het is voor de Russen de eerste olympische titel in het ijshockey sinds 1992.

Na de drie periodes van de reguliere speeltijd stond er 3-3 op het scorebord. De Russen hadden dankzij een treffer van Vyacheslav Voinov in het slot van de eerste periode de score geopend, Felix Schultz bracht Duitsland in de tweede periode langszij. In de derde en laatste periode brak de eerder gesloten wedstrijd volledig open, met nog twee treffers langs beide kanten. Daarna moesten er verlengd worden. In die overtime zorgde Kaprizov voor de winnende treffer.

Duitsland beëindigt haar eerste olympische finale in het ijshockey zo met zilver. Uittredend kampioen Canada veroverde gisteren al het brons in de troostfinale tegen Tsjechië (6-4).

Duitsland heerst in bobsleecompetitie

Duitsland heeft goud veroverd in de viermansbob in het bobsleeën bij de mannen.

De Duitse viermansbob van piloot Francesco Friedrich met daarin ook nog Candy Bauer, Martin Grothkopp en Thorsten Margis was na vier runs in het Olympic Sliding Centre 53 honderdsten van een seconde sneller dan de tweede Duitse bobslee van piloot Nico Walther. Zij eindigden in exact dezelfde tijd als de Zuid-Koreaanse bobslee van Won Yunjong en dus moest het zilver gedeeld worden.

Voor Duitsland is het al de veertiende olympische titel in Pyeongchang, de derde in de bobsleecompetities. Eerder waren onze oosterburen ook al goed voor goud in de tweemansbob bij de mannen en de vrouwen. Bij de mannen moesten Friedrich en Margis toen wel het goud delen met de Canadezen.

Zweedse curlingvrouwen pakken goud

Zweden heeft op de slotdag van de Olympische Winterspelen goud veroverd in het curling bij de vrouwen.

In de Gangneung Curling Arena haalden ze het in de finale met 8-3 van Zuid-Korea, ook wel bekend als 'Team Kim', naar de familienaam van de vijf speelsters en de coach. Voor Zweden is dit het derde olympische curlinggoud, Zuid-Korea pakt voor eigen publiek zijn eerste curlingmedaille.

In de wedstrijd om het brons haalde Japan het gisteren al met 5-3 van Groot-Brittannië.

Rusland blijft ook geschorst voor de slotceremonie van de Olympische Winterspelen

Rusland blijft geschorst voor de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, zo heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist.

De Russische atleten op de Spelen mogen daardoor niet onder eigen vlag het stadion binnentreden voor de slotceremonie. Eerder gaf het Uitvoerend Comité van het IOC daarover al een negatief advies.

Als gevolg van het dopingschandaal van de Winterspelen van 2014 in Sochi is Rusland momenteel geschorst, maar in Zuid-Korea mochten er wel 168 olympische atleten uit Rusland (OAR) in competitie treden. Daarvan liepen er inmiddels nog eens twee tegen de dopinglamp en dat bleek voor het Uitvoerend Comité de druppel te zijn. Over het ongedaan maken van de Russische schorsing kan er volgens het IOC enkel gepraat worden als de overige in Pyeongchang uitgevoerde dopingtesten bij Russische atleten negatief blijken te zijn.