Wanneer Winnie de Poeh's je om de oren vliegen op de Winterspelen Valerie Hardie in Pyeongchang

17 februari 2018

08u00 3 Winterspelen Het is een gek ritueel in het kunstschaatsen: pluchen beertjes die fans na een rit van hun favoriete schaatser op het ijs gooien. En niet om het even welke beer - neen, vooral Winnie de Poeh lijkt uiterst populair als projectiel. Met dank aan de Japanner Yuzuru Hanyu, die er zijn mascotte van maakte.

Het was als buitenstander bijzonder grappig om te zien hoe supporters, met name van Aziatische komaf, na elke korte en lange kür hier in de Ice Arena in Pyeongchang de tribunes af renden om vervolgens hun beertjes - of bloemen, of andere geschenkjes - over de ijsring te slingeren. Soms haalde de pluchen het ijs, net zo vaak sneuvelden ze in de gang tussen de tribune en de ring. Het lot van die knuffeldiertjes hangt af van de schaatser in kwestie.

Zodra het beertjes begint te regenen, snellen meisjes en jongens het ijs op die de knuffels en dergelijke verzamelen. Ze worden in plastic tassen gestoken, die vervolgens bij de atleten belanden. De schaatser kan er zijn selectie uit maken - of niet. Hanyu is niet kieskeurig: hij schenkt bij elke competitie zijn hele verzameling aan de plaatselijke gemeenschap. Als je zijn oogst zag vandaag op de Winterspelen, dan is het niet eens mogelijk om de hele buit mee naar Japan te nemen - de kinderen moesten stàpels beren in tassen proppen.

En niet om het even welke beer: neen, 't zijn allemaal Winnie de Poeh's. Tientallen van die oranje beesten vlogen Hanyu om de oren. Nu is dat een beetje zijn eigen 'schuld' want de 23-jarige Japanner koos Winnie de Poeh zélf als mascotte. Hij neemt altijd een exemplaar mee naar competities en voor hij op het ijs stapt geeft hij z'n kleine beer telkens een aaitje over de kop - en hij trekt er meestal ook een zakdoek uit, want het dier doet meteen dienst als houder. Volgens een blog van zijn fans koos hij Winnie de Poeh omdat die onverstoorbaar staart.

Het laat zich raden dat Hanyu's fans, die niet te beroerd zijn om duizenden kilometers te reizen om hun grote idool aan te moedigen, zich de mascotte al snel eigen maakten. Ook in de Ice Arena waren ze makkelijk herkenbaar aan hun Winnie de Poeh-capes of Winnie de Poeh-mutsen. Hanyu zelf kon - neen, mócht - naar verluidt zijn eigen Winnie de Poeh niet op de ijsring zetten. De beer is namelijk een creatie van Walt Disney en dat is nu eenmaal geen officiële olympische sponsor. Geen ramp: zijn fans maakten het gemis ruimschoots goed. Hanyu bedankte hen dan weer met olympisch goud.

Op onderstaande beelden zien we hoe het er aan toeging op de Grand Prix in Rusland vorig jaar.