VS met grootste en meest diverse ploeg ooit naar Winterspelen

27 januari 2018

01u15

Bron: ANP 0 Winterspelen De Verenigde Staten sturen liefst 242 wintersporters naar Zuid-Korea voor de Olympische Spelen. Volgens de Amerikanen gaat het om de grootste ploeg ooit op de Winterspelen. De equipe van chef de mission Alan Ashley bestaat uit 135 mannen en 107 vrouwen. De Amerikanen presenteren zich ook als de meest diverse ploeg ooit, met onder anderen tien sporters met Afrikaanse roots, elf van Aziatische afkomst en twee openlijke homoseksuelen.

De VS zijn in alle sporten vertegenwoordigd bij Pyeongchang 2018. De ploeg telt 103 sporters die al eerder van de partij waren bij de Spelen, waarvan er drie al voor de vijfde keer gaan: schaatser Shani Davis, snowboardster Kelly Clark en langlaufster Kikkan Randall.

In Team USA zitten vijf wintersporters die vier jaar geleden in Sotchi olympisch goud pakten, onder wie de skiërs Ted Ligety en Mikaela Shiffrin. De Amerikanen jagen in Zuid-Korea op hun honderdste gouden medaille op de Winterspelen en hun driehonderdste medaille in totaal. De teller staat nu op 96 keer goud en 284 medailles in totaal.

