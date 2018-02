Vriendin Annelyn en honderden fans bezorgen Bart Swings warme thuiskomst: "Hier zijn geen woorden voor" Mathieu Goedefroy

26 februari 2018

23u09 8

Bart Swings is terug in het land. De Belgische medailleheld van de voorbije Winterspelen landde vanavond op Schiphol, van waar het per trein naar Antwerpen ging. In het Centraal Station stond Swings' enthousiaste vriendin Annelyn hem op te wachten, met een honderdtal fans in haar kielzog. "Hier zijn geen woorden voor", aldus een geëmotioneerde Swings. "Ik hoop ze straks eens goed te kunnen vastpakken."