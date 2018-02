Vijftien vrijgesproken Russen zijn toch niet welkom in Pyeongchang IB

05 februari 2018

06u54

Dertien Russische atleten en twee trainers die werden vrijgesproken door het Internationaal Sporttribunaal (TAS) krijgen dan toch geen uitnodiging voor de komende Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat besliste een onafhankelijk panel, zo meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag.

Het TAS deed donderdag uitspraak in de zaak van 39 Russische sporters die in beroep waren gegaan tegen hun levenslange schorsing door het IOC vanwege hun betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Het TAS vond dat er bij 28 sporters onvoldoende bewijs was en hief hun schorsingen op. Dertien van hen zijn ondertussen al gestopt met topsport, maar vijftien - dertien atleten en twee coaches - wilden alsnog naar de Winterspelen.

Einde schorsing

Het IOC gaf echter te kennen dat het einde van hun schorsing niet betekende dat de Russen automatisch een uitnodiging zouden ontvangen voor de Spelen, maar dat het een onafhankelijk panel onder leiding van Valérie Fourneyron, de voormalige Franse minister van Sport, zou laten beslissen. Dat besliste de Russen echter te weren.

Fourneyron stond ook aan het hoofd van de commissie die uiteindelijk besloot dat 169 Russische sporters onder neutrale vlag welkom zijn in Zuid-Korea. De Winterspelen gaan op 9 februari van start en lopen tot 25 februari.