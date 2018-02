Vier jaar geleden veranderde haar leven na horrorcrash waarbij ze vol op het hoofd terecht kwam. Nu is ze klaar om nieuwe gooi te doen naar goud Yari Pinnewaert

10 februari 2018

10u40

Bron: Daily Mail 16 🦁 Een foto die is geplaatst door null (@rowancheshire) op 05 aug 2017 om 17:38 CEST Winterspelen Even terugspoelen naar de Winterspelen van 2014 in Sochi: daar was de toen 18-jarige freestyleskister Rowan Cheshire klaar voor haar grote olympische debuut, maar bij een van de laatste trainingen in de aanloop naar de competitie kwam ze bij een val hard op haar hoofd terecht. Angst- en migraineaanvallen waren sindsdien haar deel, maar vier jaar later in Pyeongchang is ze klaar om een gooi te doen naar goud.

“Ik herinner me helemaal niets van die val”, begint de Britse haar relaas tegenover Daily Mail. “Het is enkel doordat ik de beelden gezien heb, dat ik weet wat er gebeurd is. Ik duwde me te hard af, waardoor ik te ver doordraaide. Mijn lichaam bleef maar doordraaien waardoor ik op mijn hoofd terechtkwam. Maar ik herinner me dus niks meer van die dag.”

De gevolgen voor Cheshire waren niet min. Zo werd ze regelmatig getroffen door barstende hoofdpijn en door angstaanvallen, waardoor ze zelfs haar huis niet wilde verlaten. “Het heeft zes maanden geduurd vooraleer ik terug op de latten kon gaan staan. Ik heb een heel seizoen moeten uitrekken, gewoon om terug naar de basis te gaan. Nadien kreeg ik migraineaanvallen, waardoor ik problemen kreeg met mijn zicht en zelfs bij momenten niet goed meer kon praten. Hetzelfde met die angstaanvallen: vooral kort na die crash voelde ik me vaak ongemakkelijk en ik had geen zin meer om nog buiten te komen.”

“Naarmate je geneest voel je je gaandeweg beter doordat de naweeën van de hersenschudding weg zijn, maar emotioneel blijft het zwaar. Er is nog steeds dat trauma van die crash en telkens wanneer je terug gaat skiën komt dat terug. Het is erg lastig geweest. Gelukkig was er een psycholoog die mij zo’n zes maanden heeft bijgestaan. Dat heeft echt erg veel geholpen.”

Vier jaar na die horrorcrash is Cheshire weer helemaal klaar voor de strijd. Ze voelt zich fitter en sterker dan ooit en is klaar om een gooi te doen naar goud. “Ik wil gewoon aan de mensen tonen waartoe ik in staat ben. Mijn familie heeft me nog niet eens op het hoogste niveau bezig gezien. Ze moeten het doen met oude video’s, dus ik kijk er naar uit om eens te tonen wat ik echt waard ben. Het is altijd al een doel geweest om een medaille te halen. In Sochi wist ik dat ik nog twee, misschien wel drie Spelen voor de boeg had, dus in dat opzicht was 2014 een bonus. Maar ik ga niet naar zo’n grote competitie voor mijn plezier. Ik ga mijn uiterste best doen om zo hoog mogelijk te eindigen.”

