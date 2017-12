Vier Belgische atleten zijn al zeker van ticket voor Pyeongchang Redactie

12u23 0 persinfo Winterspelen Kunstschaatsers Jorik en Loena Hendrickx en shorttrackers Jens Almey en Ward Petré zijn als eerste Belgische atleten zeker van een ticket voor deelname aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De raad van bestuur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) keurde op advies van zijn selectiecommissie hun deelname goed, zo maakte het BOIC vandaag bekend.

Broer en zus Hendrickx zullen in Zuid-Korea aantreden in de individuele competitie, Almey en Petré nemen deel aan de 1.500 meter.

In het snelschaatsen, waar België met Bart Swings een medaillekandidaat heeft, is het wachten op de officiële kwalificatielijsten. "De andere sporten moeten wachten op het afsluiten van de worldrankings in januari alvorens de atleten geselecteerd kunnen worden", zo bevestigt het BOIC.

Op 22 januari zal tijdens de raad van bestuur van het BOIC worden beslist over de definitieve selectie voor Pyeongchang. Delegatieleider Gert Van Looy hoopt met de grootste naoorlogse delegatie ooit naar de Winterspelen te gaan (11 in 1948, red).

De Winterspelen vinden plaats van 9 tot 25 februari.

AFP