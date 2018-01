Veterane Claudia Pechstein (45) wil Duitse vlag dragen in PyeongChang LPB

17u21

Bron: dpa/belga 0 Photo News Claudia Pechstein. Winterspelen Claudia Pechstein droomt ervan om op 9 februari de Duitse vlag te dragen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang. "Ik zou het heel graag doen. Het zou een absolute eer zijn", zegt de schaatsveterane. "Het zou de bekroning van mijn olympische carrière zijn en een enorme extra motivatie vormen."

De 45-jarige Pechstein is de meest gelauwerde Duitse wintersporter in de geschiedenis. Sinds haar olympisch debuut op de Spelen van 1992 in Albertville werd ze vijf keer olympisch kampioene en veroverde ze daarnaast twee keer zilver en twee keer brons. Ook op haar zevende Winterspelen is de specialiste op de lange afstand (3.000 en 5.000 meter) een medaillekandidate. Maar er zit ook een smet op haar carrière. In 2009 werd ze twee jaar geschorst wegens afwijkende bloedwaarden op haar biologisch paspoort. Daardoor miste ze in 2010 de Spelen in Vancouver.

Het Duits Olympisch Comité zal een shortlist opmaken van vijf atleten die in aanmerking komen om de vlag te dragen. De andere atleten en de fans zullen dan uit die vijf een keuze maken. Volgens voorzitter Alfons Hörmann maakt Pechstein zeker kans om op die shortlist te staan. "Maar ik begrijp ook dat er enig scepticisme bestaat, wegens haar dopingzaak."

"Ik heb nog niet één kritische stem gehoord", reageert Pechstein. "Bovendien ben ik wel al aan wat kritiek gewend."