Verliest Russische curlingschone het brons door haar man? Hij komt met opvallende complottheorie voor dopingschandaal op Winterspelen Hans Op de Beeck

19 februari 2018

12u27 5 Winterspelen Opmerkelijk dopingverhaal uit Pyeongchang, met het nieuws dat de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky betrapt is op meldonium . Samen met Anastasia Brysgalova, die dankzij haar opvallende looks het curlen de nodige aandacht bezorgde op deze Winterspelen, pakte hij brons in het dubbel gemengd. Krushelnitsky roept een opvallende complottheorie in: "Een ploegmaat heeft dat geneesmiddel in mijn drankje gedaan."

Kruschelnitsky heeft inmiddels zijn olympische accreditatie ingediend en is naar Seoul afgereisd, waar vandaag het B-staal wordt onderzocht. De man van Bryzgalova - vorig jaar gaven ze elkaar het jawoord- zou nochtans een zogezegd 'propere' Rus zijn, die onder strikte voorwaarden zich onder de 'olympische atleten uit Rusland' (OAR) mocht voegen. Een extra kaakslag voor het IOC, dat het Russisch Olympisch Comité geschorst had. In de curlingwereld wordt vooral de vraag gesteld: waarom? Waarom dopeert een curler zich met meldonium, een medicijn tegen hartziekten dat onder meer zorgt voor een betere bloedcirculatie? Een vraag die Madeleine Dupont, de skip van het Deense team, zich stelt tegenover Reuters. "Ik denk dat de meeste mensen hierom echt moeten lachen en zich afvragen waarom je voor curlen doping nodig hebt. Een vraag die ik me zelf ook stel. Ik zou niet weten hoe je dankzij doping beter kan curlen."

Een vraag waarop Konstantin Wybornow, de woordvoerder van de OAR, geen antwoord kan geven. "Ik weet niets van dit alles." Dimitri Melnikov, de coach van Kruschelnitsky, zegt: "Alexander nam het middel tot 2016, jaar waarin het werd verboden. Erna niet meer." Meldonium is het product waarop ook Maria Sharapova betrapt werd tijdens Australian Open van 2016 en voor twee jaar met terugwerkende kracht geschorst werd.

Maar zelf komt de 25-jarige Kruschelnitsky met de interessantste (complot)theorie. Aan Russische officials heeft hij verteld dat een andere Russische curler, die uiteindelijk niet geselecteerd werd voor de Winterspelen, op trainingskamp in Japan even voor de afreis naar Pyongchang, het medicijn in zijn drankje heeft gedaan. Een beschuldiging die momenteel onderzocht wordt door de Russische Federatie.

Het internationaal Sporttribunaal TAS meldt dat er nog geen datum is vastgelegd waarop Krushelnitsky gehoord zal worden. De Rus riskeert een schorsing en het verlies van zijn medaille, die hij samen met zijn vrouw Brysgalova won. In dat geval zou het Noorse team het brons krijgen.