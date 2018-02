Vandaag op de Winterspelen: Winnie de Poeh-invasie op het ijs - Straks nog drie andere Belgen aan zet Redactie

16 februari 2018

06u57

Bron: Belga 0 Winterspelen Een drukke dag vandaag voor onze landgenoten op de Winterspelen. Maar liefst zes Belgen komen in Pyeongchang in actie. Een overzicht.

Overzicht

2u: Kim Vanreusel alpineskiën slalom

2u: Marjolein Decroix alpineskiën slalom

4u20: Jorik Hendrickx kunstschaatsen korte kür

5u15: Kim Vanreusel alpineskiën slalom eventuele tweede run

5u15: Marjolein Decroix alpineskiën slalomeventuele tweede run

7u: Thierry Langer langlaufen 15 km vrije stijl

12u: Jelena Peeters schaatsen 5.000 m

12u20: Kim Meylemans skeleton

VANDAAG OP DE WINTERSPELEN:

Zwitser Cologna wint 15 km vrije stijl langlaufen, Langer eindigt als 66e

Dario Cologna heeft het goud weggekaapt op de 15 kilometer vrije stijl in het langlaufen. Thierry Langer moest tevreden zijn met een 66e plaats. Cologna kwam na 33:43.9 over de meet, en hield de Noor Simen Hegstad Krüger (34:02.2) achter zich. De Rus Denis Spitsov (34:06.9) vervolledigde het podium.

Het is voor de 31-jarige Zwitser al zijn derde opeenvolgende titel op het nummer, zijn vierde olympische titel in totaal.

Thierry Langer geraakte niet verder dan een 66e plaats. De 26-jarige Oostkantonner legde de afstand af in 37:45.0, en was zo 4:01.1 trager dan winnaar Cologna.

Mikaela Shiffrin geeft forfait voor super-G

Mikaela Shiffrin start morgen (03u00 Belgische tijd) niet in de super-G bij de vrouwen, zo maakte de Amerikaanse skiester vandaag zelf bekend. Shiffrin, titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene kwam vandaag niet verder dan de vierde stek in de slalom bij de vrouwen en moest daardoor haar olympische titel afstaan aan de Zweedse Frida Hansdotter. De topfavoriete zou echter voor de start van de eerste run hebben overgegeven, bevestigden de organisatoren. De Amerikaanse verklaarde ook zich niet goed te voelen. "Ik weet niet wat het is, maar het lijkt meer op een virus dan op een symptoom van stress", verklaarde de troonopvolgster van Lindsey Vonn, die in Pyeongchang op vier medailles mikt.

"Ik mag supertrots zijn", zegt tevreden Jorik Hendrickx na korte kür

Jorik Hendrickx straalde na afloop van zijn korte kür. "Dit is misschien mijn beste kür ooit", zei hij met een brede glimlach in de mixed zone van de Gangneung Ice Arena. Hendrickx staat met 84.74 punten op de elfde plaats en daarmee mag hij morgen starten in de vrije kür, waarin de top 24 het tegen mekaar opneemt in de strijd om de medailles.

In de strijd om de medailles lijkt het tussen de Japanse titelverdediger Yuzuru Hanyu (111.68) - pas terug uit blessure -, de Spaanse Europese kampioen Javier Fernandez (107.58), de Japanner Shoma Uno (104.17) en de Chinees Jin Boyang (103.32) te gaan. Die Hanyu is trouwens een fervent Winnie de Poeh-fan, zoals onderstaande beelden bewijzen.

Mikaela Shiffrin moet slalomkroon afstaan aan Hansdotter, Decroix wint duel der Belgen

De Zweedse Frida Hansdotter heeft goud veroverd in de slalom bij de vrouwen. Marjolein Decroix en Kim Vanreusel eindigden respectievelijk op de 38e en de 40e plaats.

De 32-jarige Hansdotter dankt haar zege aan twee tweede plaatsen in beide runs in het Yongpyong Alpine Centre. Met een totaaltijd van 1:38.63 was ze vijf honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitserse vicewereldkampioene Wendy Holdener, die na winst in de eerste run vrede moest nemen met zilver. De Oostenrijkse Katharina Gallhuber mocht dankzij een zege in run twee als derde mee het podium op. Voor Hansdotter was het op haar derde Spelen nog maar haar eerste medaille en dat werd dus meteen een gouden.

Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Mikaela Shiffrin kwam daags na haar zege in de reuzenslalom niet verder dan de vierde stek. De topfavoriete zou echter voor de start van de eerste run hebben overgegeven, bevestigden de organisatoren. De Amerikaanse verklaarde ook zich niet goed te voelen. "Ik weet niet wat het is, maar het lijkt meer op een virus dan op een symptoom van stress", verklaarde de troonopvolgster van Lindsey Vonn.

Kim Vanreusel en Marjolein Decroix stonden na afloop van de eerste run in de slalom respectievelijk op de 44 en 45e stek, maar in de tweede run zorgde Decroix bij haar olympisch debuut voor de zege in dit duel der Belgen. Met een 36e plaats in run twee in 54.80 deed ze aanzienlijk beter dan Vanreusel, die 41e werd in 55.96. Met 1:50.71 achter haar naam finishte Decroix uiteindelijk op de 38e plaats, Vanreusel werd veertigste in 1:51.86. Gisteren eindigde de twintigjarige Vanreusel op de 39e stek in de reuzenslalom.

Twee atleten besmet met norovirus

Op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn de eerste atleten getroffen door het besmettelijke norovirus. Het gaat om twee Zwitserse freestyleskiërs: de twintigjarige Fabian Bösch en een tweede skiër, wiens naam pas bekendgemaakt wordt als zijn familie op de hoogte is gebracht, zo maakte nieuwsagentschap Reuters bekend.

Bösch was de voorbije dagen een internetsensatie met een filmpje waarin hij zich naast een roltrap met de arm aan de band laat omhoogtrekken.

"Iedereen is veilig, we hebben er alles aan gedaan wat we konden", vertelde een woordvoerder van het Zwitserse olympische team aan Reuters. "De atleten zitten intussen in afzondering en moeten nu herstellen."

Het uiterst besmettelijke norovirus tiert al een tijdje welig in Pyeongchang, waar er intussen al meer dan tweehonderd besmettingen zijn vastgesteld. Symptomen van het norovirus zijn onder meer braken en diarree.

Michela Moioli schenkt Italië tweede goud

Michela Moioli heeft olympisch goud veroverd in de snowboardcross bij de vrouwen. Italië pakte zo zijn tweede gouden medaille op deze Winterspelen, de zesde medaille in totaal.

De 22-jarige Moioli haalde het in het Phoenix Park van de zestienjarige Française Julia Pereira De Sousa Mabileau. Het brons was voor de Tsjechische titelverdedigster Eva Samkova.

Matthias Mayer skiet naar goud in super-G

Matthias Mayer heeft olympisch goud veroverd op de super-G bij de mannen. De 27-jarige Oostenrijker werkte in het Jeongseon Alpine Centre zijn run af in 1:24.44 en was zo dertien honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitser Beat Feuz (1:24.57) en achttien honderdsten sneller dan de Noorse titelverdediger en vicewereldkampioen Kjetil Jansrud (1:24.62). Vincent Kriechmayer, een Oostenrijker met een Belgische moeder, eindigde op de zesde plaats. Mayer zet zo een punt achter de heerschappij van de Noren in deze discipline. Op de vorige vier edities van de Winterspelen was het olympische goud in deze discipline telkens voor Noorwegen.

Voor Mayer was het goud een enorme opsteker na zijn teleurstellende negende stek in de afdaling van donderdag, toen hij zijn olympische titel van vier jaar geleden in het Russische Sotsji moest afstaan aan Aksel Lund Svindal.

Yun Sung-bin schenkt Zuid-Korea goud in skeleton

Yun Sung-bin heeft Zuid-Korea een tweede gouden medaille bezorgd. De nummer een van de wereld pakte in het skeleton bij de mannen de zege met een totaaltijd van 3:20.55, het zilver ging naar Nikita Tregubov. De olympische atleet uit Rusland was 1.63 trager dan de Zuid-Koreaan. Het brons was voor de Brit Dom Parsons.

Eerder was de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun al goed voor goud in de shorttrack.

De skeleton bij de vrouwen gaat vrijdagnamiddag (Belgische tijd), na de heisa van de voorbije dagen omtrent de snelle pakken van de Britten, van start met de eerste twee runs. Daarin verschijnt ook Kim Meylemans aan de start in haar eerste Olympische Spelen.