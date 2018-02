Vandaag op de Winterspelen: Willemsen elfde, Vannieuwenhuyse vijftiende - Ook B-staal Russische curlingspeler positief Redactie

20 februari 2018

13u30

Bron: Belga 0

Belgian Bullets halverwege 11de en 15de

De Belgian Bullets, in Zuid-Korea vertegenwoordigd met twee duo's, hebben hun eerste twee runs afgewerkt. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts sluiten de eerste dag af op de elfde plek. An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen legden beslag op de vijftiende stek.

Lees er HIER meer over.

Ook B-staal Russische curlingspeler positief

Ook uit de tegenexpertise blijkt dat de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky het verboden middel meldonium heeft gebruikt. Dat meldt het Russisch olympisch comité.

"De concentratie meldonium aangetroffen in het staal wijst op het eenmalig innemen van medicatie", aldus het Russisch olympisch comité. Het comité, dat een onderzoek heeft geopend, wijst erop dat dit geen "therapeutisch effect" heeft.

Volgens Konstantin Vybornov, op de Winterspelen woordvoerder van de Russische atleten onder olympische vlag, kan Krushelnitsky onmogelijk meldonium bewust ingenomen hebben. "Zijn stalen van voor de Spelen waren allemaal negatief", verklaart hij. "Een bewust of systematisch gebruik van het verboden product kan niet bevestigd worden."

Op de Winterspelen in Pyeongchang veroverde Krushelnitsky samen met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova de bronzen medaille bij de gemengde teams. Maandag opende het Internationaal Sporttribunaal TAS een dopingonderzoek naar Krushelnitsky. De Russische atleten onder olympische vlag moeten de bronzen plak mogelijk afstaan.

Franse biatleten pakken olympische titel in gemengde aflossing, derde goud voor Fourcade

De Franse biatleten hebben goud veroverd in de gemengde aflossing op de Winterspelen in Pyeongchang. Martin Fourcade verzekerde zich van zijn derde olympische titel in Zuid-Korea, de vijfde in zijn carrière.

Marie Dorin, Anaïs Bescond, Simon Desthieux en Martin Fourcade kwamen na 1u08:34.3 over de meet. Daarmee waren ze 20.9 seconden sneller dan de de Noorse titelverdedigers, die de zilveren medaille behaalden. Het brons ging naar Italië (op 26.9).

Fourcade pakte eerder in Pyeongchang het goud in de 12,5 km achtervolging en de massastart. Vier jaar geleden in Sotsji was hij de beste in de 20 km individueel en de achtervolging.

Zuid-Koreaanse shorttracksters verlengen olympische titel in aflossing

De Zuid-Koreaanse shorttracksters hebben op de Winterspelen in Pyeongchang hun olympische titel verlengd op de 3.000 meter aflossing.

Shim Suk Hee, Choi Min Jeong, Kim Ye Jin en Kim A Lang konden in 4:07.361 China afhouden in de strijd om het goud. De Chinezen, die op 63 honderdsten strandden, werden vervolgens gediskwalificeerd, net als Canada. Daardoor ging het zilver naar Italië (4:15.901), het enige andere team in de A-finale. En zo belandde Nederland, het beste land in de B-finale, alsnog op het podium.

Dit olympisch team uit de Verenigde Staten houdt zijn trainingen in een parkeergarage in Slovenië

Een Nordic ski ploeg uit de VS heeft een wel erg vreemde, maar geschikte plek gevonden om te trainen voor de Olympische Winterspelen. De Amerikanen vonden de perfecte plek in een klein Sloveens bergdorpje.

De inwoners van Planica wilden twee zaken in hun dorp. Een indoor skitunnel en een parkeergarage. Er was geen geld en plaats om beide zaken tot stand te brengen. Dus hebben ze een parkeergarage gebouwd die ook als skitunnel gebruikt kan worden.

De gekoelde parkeergarage is een vreemd, maar innovatief idee waar de Amerikanen gretig gebruik van gemaakt hebben. Een plaats waar ze tijdens de warme zomer toch konden trainen voor de winterspelen. Je kan het eigenlijk vergelijken met een reuze diepvriezer.

De skitunnel is open voor het publiek dus betaalden de Amerikanen zoals iedereen hun toegang om te trainen tot ze niet meer konden.

Sloveense ijshockeyer op doping betrapt

Ziga Jeglic, die uitkomt voor het Sloveense ijshockeyteam, is betrapt op het gebruik van doping. Dat heeft het Internationaal Sporttribunaal (TAS) vandaag bekendgemaakt. Jeglic heeft een voorlopige schorsing gekregen.

Jeglic werd in Pyeongchang betrapt op het gebruik van het verboden middel Fenoterol, een luchtwegverwijder. Hij heeft zijn voorlopige schorsing aanvaard, zo laat het TAS weten.

Slovenië is nog actief in het ijshockeytoernooi. Het treft Noorwegen in een play-off voor een plek in de kwartfinales.

Het TAS is verantwoordelijk voor het opleggen van sancties voor inbreuken begaan tijdens de Spelen. De instantie, die zijn zetel heeft in het Zwitserse Lausanne, is daarvoor tijdelijk overgebracht naar Pyeongchang.

Jeglic is het derde dopinggeval sinds het begin van de Spelen, na de Japanner Kei Saito (shorttrack) en de Rus onder olympische vlag Alexander Krushelnitsky (curling).

Driehonderd miljoen kijkers volgden openingsceremonie

De openingsceremonie heeft wereldwijd ongeveer driehonderd miljoen kijkers naar de buis gelokt. Dat heeft Timo Lumme, de televisie- en marketingdirecteur van Internationaal Olympisch Comité (IOC), vandaag bekendgemaakt.

Het aantal ligt vijfmaal hoger dan voor de openingsceremonie van de Winterspelen van vier jaar geleden in het Russische Sotchi. In Zuid-Korea, dat het event organiseert, keken tien miljoen mensen naar de opening.

De Winterspelen eindigen op 25 februari.

Oostenrijkse Siebenhofer snelste op derde training afdaling, Kim Vanreusel 43e

De Oostenrijkse skiester Ramona Siebenhofer (1:40.67) heeft in Jeongseon de snelste tijd laten optekenen op de derde training voor de olympische afdaling. De Zwitserse Michelle Gisin eindigde als tweede op twintig honderdsten, net voor de Italiaanse Nadia Fanchini (op 0.21). Lindsey Vonn (op 0.29) en Mikaela Shiffrin (op 0.34), beiden uit de Verenigde Staten, vervolledigden de top vijf.

Kim Vanreusel zette de 43e tijd neer, op 6.10 van Siebenhofer. Zondag op de eerste training eindigde onze landgenote als vijftigste, maandag op de tweede oefensessie als 47e. Woensdag word er om de medailles geracet.

Voor Vanreusel is de afdaling de vierde discipline bij haar olympisch debuut. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens 40e. Na de afdaling skiet ze vrijdag nog de combiné.

Loena Hendrickx komt morgen als zestiende op het ijs in korte kür

Loena Hendrickx werkt haar korte kür morgen af om 12u17 lokale tijd (4u17 in België). De kunstschaatsster is als zestiende aan de beurt, als nummer vier in de derde groep. De Amerikaanse Bradie Tennell opent de competitie in de Gangneung Ice Arena om 10u08. De Russin Maria Sotskova sluit de rij om 14u20.

Er nemen dertig vrouwen deel aan de korte kür. De top 24 stoot door naar de vrije kür. Die staat vrijdag vanaf 10 uur (2u Belgische tijd) op het programma.

De 18-jarige Hendrickx hoopt op de Spelen haar resultaat van het WK van vorig jaar te herhalen. Toen werd ze in Helsinki vijftiende. Vorige maand werd ze knap vijfde op het EK. Loena's oudere broer Jorik eindigde in Pyeongchang als veertiende, twee plaatsen hoger dan in 2014 in Sochi.

Canadees duo verovert het goud in het ijsdansen na nagelbijter

De Canadezen Tessa Virtue en Scott Moir hebben het goud gepakt bij het ijsdansen in het kunstschaatsen. De tandem ging gisteren na de korte kür al aan de leiding. De olympische kampioenen van Vancouver 2010 kregen toen 83,67 punten en dat was een nieuw wereldrecord. Met 82,68 punten hadden ze ook het vorige record in handen.

Virtue en Moir stelden nadien, op dinsdag, de eindzege veilig na de vrije kür, met in totaal 206,07 punten. De Canadezen moesten in de vrije kür wel de Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron voor zich dulden, die het zilver pakten en heel dicht naderden met in totaal 205,28 punten. De Amerikaanse zus en broer Maia Shibutani en Alex Shibutani (192,59 punten) grepen het brons.

Met de Canadese ploeg veroverden Virtue en Moir eerder deze Winterspelen ook al het goud op het teamevent.

Canadese Sharpe steekt goud op zak op halfpipe freestyleskiën

Cassie Sharpe heeft het goud veroverd op het onderdeel halfpipe in het freestyleskiën. De 25-jarige Canadese liet een topscore van 95.80 optekenen, en hield zo de Française Marie Martinod (92.60) achter zich, die vier jaar geleden in Sotchi ook vrede moest nemen met het zilver. Brons ging naar de Amerikaanse Brita Sigourney (91.60).

De Amerikaanse titelverdedigster Maddie Bowman had niet haar dagje en moest na valpartijen een kruis maken over een nieuwe gouden medaille.

Mannenslalom vindt donderdag iets vroeger plaats

De mannenslalom zal donderdag iets vroeger van start gaan. Dat heeft de Internationale skifederatie FIS vandaag bekendgemaakt. De eerste manche van de slalom, waar Sam Maes en Kai Alaerts aan deelnemen, zal beginnen om 10u plaatselijke tijd (2u Belgische tijd). De tweede manche volgt om 13u30 (5u30 Belgische tijd). Het begin van beide manches was in eerste instantie een kwartier vroeger voorzien.

Ook de combiné voor vrouwen vindt donderdag plaats. Die wedstrijd stond normaal vrijdag op de agenda, maar werd een dag vervroegd, omdat er vrijdag lichte sneeuwval en hevige wind verwacht wordt. De afdaling is donderdag om 3u30 Belgische tijd voorzien. Om 7u staat het tweede onderdeel van de combiné, de slalom, op het programma. Kim Vanreusel verdedigt de Belgische eer.

De training van de vrouwen voor de afdaling, gepland op donderdag, gaat niet door.

Korea sluit vrouwenijshockeytoernooi als laatste af

Het Verenigd Koreaans ijshockeyteam is op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang als achtste en laatste geëindigd. Korea verloor de klassementswedstrijd om de zevende stek tegen Zweden met 6-1.

Het Verenigd Koreaans ijshockeyteam, dat op de Spelen in Pyeongchang uitzonderlijk bestond uit speelsters uit Noord- en Zuid-Korea, kreeg naast het veld veel aandacht, maar beleefde op het terrein weinig plezier. De Koreaanse vrouwen verloren hun vijf wedstrijden, konden slechts tweemaal scoren en incasseerden 28 doelpunten.

Gisteren liet de Internationale IJshockeyfederatie (IIHF) verstaan dat het Verenigd Koreaans ijshockeyteam welkom is op de Winterspelen van 2022 in Peking.

Snowboardvrouwen werken big airfinales dag vroeger af

De big airfinales bij de vrouwen in het snowboarden zullen donderdag al plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang dinsdag bekendgemaakt. De wedstrijden stonden eerst vrijdag op het programma.

Vrijdag wordt een lichte sneeuwval met wind voorspeld, die het zicht van de atleten kan belemmeren. De organisatie nam daarom de beslissing om de finales een dag te vervroegen.

De eerste van drie finales vindt donderdag om 9u30 plaatselijke tijd (1u30 Belgische tijd) plaats. De big aircompetitie viert in Zuid-Korea haar olympisch debuut.

