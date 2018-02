Vandaag op de Winterspelen: Vosté 32ste in het snelschaatsen - Canadezen en Duitsers delen goud in tweemansbob Redactie

19 februari 2018

14u19

Bron: Belga 0 Winterspelen Ook vandaag houden we u op de hoogte van alle nieuwtjes op de Winterspelen in Pyeonchang. Met natuurlijk extra aandacht voor de prestaties van onze Belgen. Zo is het vanmiddag onder meer de beurt aan Mathias Vosté in het snelschaatsen (500m). Een overzicht.

Belgian Bullets gaan morgen eerste keer voluit met Maximus en Spanky

Morgen is het de beurt aan de bobsleevrouwen. De Belgian Bullets, in Zuid-Korea vertegenwoordigd met twee duo's, werken dan hun eerste twee runs af. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts gaan met hun slee Maximus resoluut voor een olympisch diploma (top acht). De ervaren Willemsen hoopt in het Olympic Sliding Centre zelfs beter te doen dan vier jaar geleden in Sotsji, toen ze met Hanna Mariën als zesde eindigde.

"We hebben een heel goed gevoel. We hebben er superveel zin in", vertelde ze. "De trainingen gaan ook heel goed. Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd."

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen, die met Spanky de tweede bob bemannen, richten zich op de top twaalf. "Als het echt vier runs goed gaat, zit er meer in. Dan durf ik dromen van top tien, top acht. Maar nu mik ik echt op top twaalf en dat is met vier goeie runs zeker haalbaar", verklaarde Vannieuwenhuyse, die voor haar eerste olympische deelname staat.

De eerste run begint morgen om 20u50 lokale tijd (12u50 in België). Woensdagavond (Koreaanse tijd) staan de derde en vierde run op het programma.

Canadezen en Duitsers delen het goud in tweemansbob

Er zijn maandag twee olympische titels uitgedeeld in de tweemansbob bij de mannen. Na vier runs klokten zowel de Canadezen Justin Kripps en Alexander Kopacz als de Duitse wereldkampioenen Francesco Friedrich en Thorsten Margis af in 3:16.86.

Kripps had bij het ingaan van de laatste run een voorsprong van zes honderdsten op Friedrich, maar de Canadezen zagen de Duitsers alsnog langszij komen.

Het brons ging naar de Letten Oskars Melbardis en Janis Strenga, die op vijf honderdsten strandden.

Op de Winterspelen van 1998 in Nagano moesten twee bobsleeën al eens de gouden medaille delen. Toen pakten de Italiaan Günther Huber en de Canadees Pierre Lueders goud.

Mikaela Shiffrin past voor afdaling

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die in Pyeongchang meerdere medailles beoogde, zal morgen niet deelnemen aan de afdaling. Dat heeft het Amerikaanse team vandaag bekendgemaakt. Shiffrin wil zich concentreren op de combiné. Dat nummer werd eerder op de dag verplaatst naar donderdag, een dag eerder dan voorzien. Vrijdag verwacht de organisatie immers lichte sneeuwval en hevige wind, wat de skiesters zou kunnen hinderen.

"Hoe graag ik ook wilde aantreden in de afdaling, met het aangepaste schema is het belangrijk voor me om mijn energie te richten op de voorbereiding van de combiné", aldus Shiffrin via het Twitteraccount van de Amerikaanse ski- en snowboardfederatie.

De Amerikaanse ster, van wie heel wat verwacht werd voor de Spelen, moest vorige week door schemawijzigingen ook al de reuzenslalom, slalom en super-G in amper drie dagen afwerken. Na goud op dat eerste nummer volgde een ontgoochelende vierde stek in de slalom, waarna ze besliste forfait te geven voor de super-G.

Vosté 32e op 500m, olympisch record voor Noorse winnaar Lorentzen

Snelschaatser Mathias Vosté (23) is 32e geworden op de 500 meter. Het goud in de Gangneung Oval ging naar de Noor Havard Lorentzen, die het olympisch record verbeterde. De Nederlanders, die op dit nummer in Sochi het podium domineerden, grepen naast de medailles.

In de derde rit moest Vosté het afleggen tegen de Duitser Joel Dufter (35.50). Voor Vosté was de 500 meter zijn tweede nummer in Zuid-Korea. Afgelopen dinsdag werd de in Heerenveen wonende Bruggeling 23e op de 1.500 meter. De West-Vlaming komt vrijdag nog in actie op de 1.000 meter.

Havard Lorentzen kroonde zich tot olympisch kampioen in 34.41, een verbetering met één honderdste van het olympisch record van de Amerikaan Casey FitzRandolph, in 2002 geschaatst op de Spelen in Salt Lake City. De Zuid-Koreaan Cha Min Kyu (34.42) veroverde het zilver. De Chinees Gao Tingyu (34.65) vervolledigde het podium.

Lorentzen is de opvolger van Michel Mulder, die zich op het Nederlands olympisch kwalificatietoernooi niet wist te plaatsen voor Pyeongchang. De Nederlandse wereldkampioen Jan Smeekens, vier jaar geleden goed voor zilver in Sotsji, stelde teleur met de tiende plaats.

Combiné met Kim Vanreusel verzet naar donderdag

De combiné voor vrouwen vindt donderdag in plaats van vrijdag plaats op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Er wordt vrijdag lichte sneeuwval en hevige wind verwacht, wat de skiesters zou kunnen hinderen. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

De combiné bij de vrouwen vindt nu op dezelfde dag plaats als de slalom bij de mannen. De afdaling is donderdag om 3u30 Belgische tijd voorzien. Om 7u staat het tweede onderdeel van de combiné, de slalom, op het programma. Kim Vanreusel is één van de deelneemsters. De slalommanches bij de mannen gaan iets vroeger door, zij zijn voorzien om 2u10 en 5u30. In de eerste week van de Spelen werden verschillende nummers uitgesteld door hevige wind.

Frans team stuurt skiër Faivre naar huis

Skiër Mathieu Faivre, zondag zevende in de reuzenslalom, wordt door de Franse delegatie naar huis gestuurd nadat hij zich op de Winterspelen in Pyeongchang weinig subtiel had uitgelaten over de andere Franse skiërs.

"Mathieu heeft zich na de reuzenslalom op een manier uitgelaten die niet strookt met de geest van het team. Hij wordt niet geselecteerd voor het teamevent van zaterdag", zei David Chastan, directeur van de Franse mannenploeg, over de vriend van de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, ster in het skiën bij de vrouwen.

Na zijn zevende plaats in de reuzenslalom was Faivre niet te spreken over zijn resultaat. Na een vraag over de prestaties van de andere Fransen antwoordde hij weinig diplomatiek: "Als je eens wist wat ik denk over de groep. Ik ben hier voor mezelf, voor mijn wedstrijd."

"Skiën is een individuele sport die in team wordt uitgeoefend", verklaarde Faivre op Facebook. "Bij de start is alleen je individuele wedstrijd belangrijk. Toen me ongeveer tien minuten na de finish gevraagd werd naar mijn wedstrijd, was er alleen mijn gevoel van mislukking. Niet iedereen reageert op dezelfde manier daarop. Ik kom uit het zuiden en ben misschien wat opvliegend. Ik heb niet goed nagedacht over mijn woorden. Ik wou tegenover niemand respectloos zijn. Ik was er zeer fier op mijn land te mogen vertegenwoordigen."

Papadakis na nipple slip: "Mijn ergste nachtmerrie"

De Française Gabriella Papadakis kreeg vandaag te maken met een vervelend voorval in het ijsdansen. Tijdens de korte kür kwam haar outfit los, waardoor er een tepel tevoorschijn kwam. "Ik heb hierdoor mijn concentratie verloren, mijn ergste nachtmerrie is me overkomen op de Spelen", verklaarde ze na afloop.

"Het gebeurde in de eerste seconden van het programma. Ik zei tegen mezelf dat ik geen andere keuze had dan voort te doen. En dat hebben we gedaan", vertelde Papadakis. "Ik voelde het meteen en ik heb gebeden. Wat kon ik doen? We mogen fier zijn, want we hebben het fantastisch gedaan ondanks wat er gebeurd is."

"We dachten eraan tijdens de hele kür. Vooral bij de twizzle (reeks draaiende passen, nvdr.) heeft het ons parten gespeeld. Want wanneer je draait, is het lastig om je jurk op de juiste plaats te houden als die loszit. Het is frustrerend enkele punten te verliezen door een vestimentair probleem. Op zoiets bereiden we ons niet voor op training."

Papadakis en Guillaume Cizeron kregen uiteindelijk een waardering van 81.93 punten. Daarmee staan ze na de korte kür op de tweede plaats achter de Canadezen Tessa Virtue en Scott Moir, die met 83.67 punten het wereldrecord verbeterden. Dinsdag staat de vrije kür op het programma.

Amerikaanse ijshockeysters bereiken finale

De Verenigde Staten hebben zich ten koste van Finland geplaatst voor de finale van het ijshockeytoernooi voor vrouwen. De Amerikanen haalden het eenvoudig in de halve finales met 5-0, dankzij onder meer twee treffers van Dani Cameranesi. Finland kan nog strijden om het brons.

In de finale neemt de VS het op tegen ofwel viervoudig regerend olympisch kampioen Canada ofwel de Russische atleten onder olympische vlag. Die halve finale staat later op de dag op het programma.

De Amerikanen staan voor de derde opeenvolgende keer in de olympische finale, in de vorige twee finales moesten ze telkens hun meerdere erkennen in de Canadezen.

TAS opent dopingonderzoek naar Russische curlingspeler

Het Internationaal Sporttribunaal TAS opent een dopingonderzoek naar de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky. Dat deelde het TAS vandaag mee. Met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova veroverde Krushelnitsky brons bij de gemengde teams.

Gisteren deelde een woordvoerder van de olympische atleten uit Rusland al mee dat een atleet die onder de olympische vlag deelneemt aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang mogelijk betrapt is op het gebruik van doping. Al snel circuleerde de naam van Krushelnitsky in de Russische media. Volgens diezelfde media werd Krushelnitsky op het gebruik van het verboden middel meldonium betrapt, maar dat werd door het TAS niet bevestigd.

Het TAS meldt dat er nog geen datum is vastgelegd waarop Krushelnitsky gehoord zal worden. De Rus riskeert een schorsing en het verlies van zijn medaille, die hij samen met zijn vrouw won. In dat geval zou het Noorse team het brons krijgen.

"Ik ben ervan overtuigd dat er sabotage en provocatie in het spel is," zo reageerde Dmitri Svichtchev, de voorzitter van de Russische curlingfederatie, op de positieve dopingplas van de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky. "Sinds 2015 leverde hij 11 stalen af en allemaal waren ze negatief. Wat zou er door het hoofd gaan van een man om een verboden product te nemen vlak voor de start van de Winterspelen?", vroeg federatievoorzitter Svichtchev zich luidop af. Hij voegde eraan toe dat de eerste controleresultaten aantonen dat Krushelnitsky het verboden middel slechts één keer innam, waaruit hij concludeert dat er sabotage in het spel is. "Doping is namelijk nutteloos bij curling. Het gaat om accuraatheid, niet om kracht of uithouding."

Svichtchev ontkent bovendien dat Krushelnitsky zijn accreditatie inleverde. De Russische curlingspeler vertoeft volgens de voorzitter ook nog steeds in het olympisch dorp.

Stef Vandeweyer verwacht spannende big aircompetitie

Stef Vandeweyer is met zijn achttien lentes de benjamin onder de Belgische snowboarders op de Olympische Winterspelen. Hij kon zich in het openingsweekend niet plaatsen voor de slopestylefinale, maar in de big air durft hij toch dromen van meer. "De big air ligt mij in principe iets beter omdat ik wel een goeie sprong heb, en dat is waar het in deze competitie om draait. Een finaleplaats zou heel mooi zijn, maar ik durf geen voorspellingen te doen", zegt het Antwerpse snowboardtalent. "In de kwalificaties toont iedereen zijn beste trick. Als ze die landen, zullen de scores heel dicht bij elkaar liggen."

"Ik heb een trick waar ik specifiek op werk voor de big air, de frontside 14", legt hij uit twee dagen voor de kwalificatiewedstrijd in het Alpensia Ski Jumping Centre. "Het is mijn beste en moeilijkste trick die ik kan doen. Eerst draai je met je gezicht naar beneden en daarna ga je vier keer rondom je as. Als ik die land, kan ik een vrij goed resultaat behalen."

Vorig jaar haalde Vandeweyer voor het eerst een top tien in de Wereldbeker. Op de big airmanche in Moskou eindigde hij als zesde. "Ik heb toen mijn beste trick kunnen landen. Maar ik moet toegeven dat de concurrentie toen niet zo heel sterk was", relativeert hij. "Ik heb toen ook wat geluk gekend."

Na de kwalificaties van woensdag mogen de beste twaalf zaterdag, op de voorlaatste dag van de Spelen in Pyeongchang, strijden om de medailles in de big air.

Canadese ijsdansers Tessa Virtue en Moir overtuigen met wereldrecord

Op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gaan de Canadese ijsdansers Tessa Virtue en Scott Moir na de korte kür aan de leiding. De olympische kampioenen van Vancouver 2010 kregen 83,67 punten en dat is een nieuw wereldrecord. Met 82,68 punten hadden ze ook het vorige record in handen.

De Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron, die vorige maand op het EK het wereldrecord op de vrije dans en op de totaalscore verbeterden, zijn met 81,93 punten tweede. De rest van het deelnemersveld volgt al op bijna zes punten. Voor het brons wordt het nog bijzonder spannend. Vijf paren staan op een zakdoek. Het verschil tussen het derde en het zevende paar is amper 2,30 punten. De vrije kür wordt dinsdag gereden.

Sebbe De Buck trekt uitgerust naar big aircompetitie

Sebbe De Buck staat woensdag voor zijn tweede optreden tijdens de Winterspelen. In de slopestyle lukte het niet de finale te halen, en ook voor de big air belooft het "heel moeilijk" te worden, zegt de 22-jarige snowboarder. "Maar ik hoop mij te kunnen onderscheiden."

Met de pols, die De Buck op de X-Games in aanloop naar de Spelen brak, gaat het steeds beter. "Ik haal hem meer en meer uit de brace om mijn spieren wat losser te maken en weer een volledige grip te krijgen. Elke dag doe ik mijn oefeningen. Het gaat veel beter dan voor de slopestyle."

De Buck gebruikte de voorbije anderhalve week vooral om te rusten, legt hij uit. "We hebben nog niet veel op de sneeuw gestaan. We hebben twee dagen kunnen trainen, nu is het weer twee dagen rust, morgen volgt nog een training. Het is heel veel platte rust, in bed liggen en Netflix kijken (lacht). Dat is zeker niet slecht want zo kan je de batterijen helemaal opladen."

Woensdag staat de kwalificatiewedstrijd voor de big air op het programma, zaterdag volgt de finale met de beste twaalf. "Het belooft heel moeilijk te worden, want iedereen staat een beetje op hetzelfde niveau", benadrukt Sebbe De Buck. "Iedereen heeft één heel goeie sprong die het verschil kan maken. Ik moet kiezen tussen twee tricks. Ik ben er nog niet uit welke het wordt. Hopelijk kan ik me toch onderscheiden." Zijn gemiste finaleplaats op de slopestyle heeft De Buck inmiddels een plaats gegeven. "Het was spijtig dat ik de finale niet heb gehaald, maar ik heb er niet te lang om getreurd. Het ligt achter mij en ik focus nu op de big air."

Jamaicaanse bobsleesters hebben geen zorgen meer

Na een chaotische aanloop zijn alle zorgen van de baan voor de Jamaicaanse bobsleesters. Een dag voor hun olympisch debuut deden Jazmine Fenlator-Victorian en voormalig sprintster Carrie Russell het maandag in Pyeongchang met een zesde plaats opvallend goed in de zesde en laatste training.

Toen hun Duitse coach Sandra Kiriasis vorige week besloot het team te verlaten en ermee dreigde haar slee met zich mee te nemen, leek de olympische droom plots weer veraf voor de Jamaicanen. De Jamaicaanse bierbrouwer Red Stripe sprong echter in de bres en kocht de slee, die op Kiriasis naam gehuurd werd. Trainen doen de Jamaicanen nu met de Canadezen.

"Het vertrek van Kiriasis heeft geen grote impact op de atletes", verklaarde een woordvoerster van het team. "Met Canada hadden we altijd al een goede verstandhouding. We trainen in Calgary. Hun coaches hebben ons nu prima opgevangen. Ze zeiden: 'oké, dan gaan wij met jullie de baan verkennen, we gaan voor jullie zorgen'. We krijgen uit alle hoeken heel veel steun en al dat drama heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Ik denk dat we morgen de wereld gaan verbazen."

In de laatste training zetten Fenlator-Victorian en Russell, die in 2013 op het WK atletiek in Moskou met het estafetteteam goud veroverde op de 4x100 meter, de zesde tijd neer. Ze waren 21 honderdsten trager dan de Duitsers Stephanie Schneider en Annika Drazek, die de snelste run lieten afklokken. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden op 39 honderdsten tiende, An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen op 61 honderdsten veertiende.

Oostenrijkse afdaalster Venier snelste in tweede training, Vanreusel 47e

De Oostenrijkse skiester Stephanie Venier heeft de snelste tijd laten optekenen in de tweede training voor de afdaling. Ze was acht honderdsten sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia. De Amerikaanse Lindsey Vonn, zondag de snelste in de eerste training, klokte nu de derde tijd. De olympische kampioene van Vancouver 2010 was 35 honderdsten trager dan Venier.

Kim Vanreusel zette de 47e tijd neer op 50 deelneemsters, waarvan er één de finish niet haalde. De 20-jarige Antwerpse was 8.20 trager dan Venier. Zondag was ze 50e op 10.76 van Vonn. Dinsdag staat er een derde training op het programma. Woensdag word er om de medailles geracet.

Voor Vanreusel is de afdaling de vierde discipline bij haar olympisch debuut. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens 40e. Na de afdaling skiet ze vrijdag nog de combiné.

Mathias Vosté schaatst 500 meter tegen Duitser Joel Dufter

Snelschaatser Mathias Vosté (23) is op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang ingedeeld in de derde rit van de 500 meter. Hij komt daarin uit tegen Joel Dufter, een 22-jarige Duitser zonder noemenswaardige erelijst.

De competitie in het Gangneung Oval start om 20u53 lokale tijd (12u53 in België). Er zijn achttien ritten.

Voor de 23-jarige Vosté is de 500 meter zijn tweede nummer in Zuid-Korea. Afgelopen dinsdag werd hij 23e op de 1.500 meter, in een persoonlijke besttijd op een laaglandbaan (1:47.34). Die race was voor de in Heerenveen wonende Bruggeling "een ideale voorbereiding" op de 500 en 1.000 meter (vrijdag), die hem als specialist op de korte afstanden beter liggen.