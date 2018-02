Vandaag op de Winterspelen: Tweede Russisch dopinggeval in Pyeongchang -

23 februari 2018

Bron: Belga 0 Winterspelen Kunstschaatster Loena Hendrickx leverde vandaag een uitstekende prestatie af in de vrije kür met een 16de plaats. Met Mathias Vosté komt er op de 1.000m snelschaatsen om 11u nog een Belg aan de bak. Een overzicht van alle ontwikkelingen vanuit Pyeongchang.

Duitsland plaatst zich voor ijshockeyfinale tegen Rusland

Duitsland heeft voor een verrassing van formaat gezorgd in het olympische ijshockeytoernooi voor mannen. De Duitsers schakelden in de halve finale titelverdediger Canada uit met 4-3.

Brooks Macek (15.) opende in de eerste periode de score voor Duitsland. In de tweede periode liepen de Duitsers uit tot 3-0 dankzij Matthias Plachta (24.) en Frank Mauer (27.). Gilbert Brule (29.) milderde voor Canada, waarna Patrick Hager (33.) de 4-1 op het scorebord zette. De Canadezen trachtten het tij nog te keren in de laatste periode. Mat Robinson (43.) en Derek Roy (50.) zorgden voor een spannend slot, maar de Duitsers gaven de zege niet meer uit handen. Het team van Marco Sturm schrijft zo geschiedenis met een eerste olympische finale. Slechts één keer eerder behaalden de Duitse ijshockeyers een olympische medaille, in Innsbruck 1976 veroverde West-Duitsland het brons.

In de finale van het toernooi zonder NHL-sterren speelt Duitsland zondag (5u10) tegen de olympische atleten uit Rusland. Het OAR-team haalde het eerder op de dag met 3-0 van Tsjechië, dat het morgen (13u10) in de wedstrijd om het brons opneemt tegen Canada.

Zweedse biatleten pakken goud in aflossing

De Zweedse biatleten hebben vrijdag goud veroverd in de 4x7,5km aflossing. Voor Zweden is het de eerste olympische titel op dit onderdeel.

Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson en Fredrik Lindström zetten een chrono van 1u15:16.5 op de tabellen. Zo haalden ze het verrassend voor de favorieten Noorwegen en Duitsland. De Noren werden tweede op 55.5 seconden, Duitsland (op 2:07.1) pakte het brons. Martin Fourcade, die in Pyeongchang al drie gouden medailles behaalde, eindigde met Frankrijk op de vijfde plaats, achter Oostenrijk.

Mathias Vosté reed 1.000 meter met spierscheurtje

Mathias Vosté kon vrijdag op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang geen potten breken in de 1.000 meter. De snelschaatser klokte in de eerste rit af in 1:11:24, waarmee hij pas 35e en voorlaatste werd. Hij kon evenwel verzachtende omstandigheden inroepen. Vosté schaatste immers met een spierscheurtje.

De naar Heerenveen uitgeweken Bruggeling blesseerde zich twee dagen geleden, legde hij na zijn rit in het Gangneung Oval uit. "Op training heb ik een spierscheurtje bovenaan de heup opgelopen. Ik dacht eerst dat het niet meer zou lukken om te starten. Het was dus al positief dat ik aan de start stond. Waren dit niet de Spelen, dan was ik er misschien niet aan begonnen. Maar we hebben hier een goede medische begeleiding. De voorbije 48 uur ben ik intensief opgevolgd. Daar ben ik hen zeker dankbaar voor."

Vosté begon ondanks de blessure goed aan zijn race. "Ik open in 16,6, wat sneller is dan normaal. Maar na zo'n 300 meter ging het mis in een bocht en daardoor boette ik veel aan snelheid in. Mijn tijd is gewoon slecht. Daarmee zou ik in het begin van het jaar tevreden zijn geweest, maar nu niet meer. Mijn doel was 1:09 hoog te rijden (zijn pr bedraagt 1:09.12, red). Maar het is niet anders."

Eerder deze Spelen werd Vosté 23e op de 1.500m en 32e op de 500m, telkens met een pr op een laaglandbaan, wat er vrijdag niet inzat. "Op zich evalueer ik mijn toernooi wel als positief", zegt hij. "Ik rij twee pr's op laagland en vooral mijn 1.500m was buitengewoon goed. Jammer van deze mindere rit. Maar zoiets kan altijd gebeuren. Ik heb veel geleerd."

Vosté is 23 en kan dus perfect nog minstens doorgaan tot Peking 2022. "Het hangt een beetje van het lichaam af, maar de volgende keer (Spelen, red) wil ik toch meedoen voor de top 10 of beter. Ik moet nog kracht en conditie winnen, zeker voor de 1.000 en 1.500 meter. Dan wordt mijn 500 meter ook beter."

Vosté zou volgend weekend nog deelnemen aan het WK sprint in China, maar dat toernooi laat hij omwille van zijn blessure schieten.

Zevende goud voor Nederland, Vosté 35ste

Het is opnieuw prijs voor Nederland. De 28-jarige Kjeld Nuis snelde op de 1.000 meter bij de mannen in het schaatsen naar de gouden medaille. Hij legde de kilometer af in 1:07.95. Daarmee bleef hij de Noor Harvard Lorentzen en de Koreaan Kim Tae-Yun voor. Die laatste kon zijn geluk niet op nadat hij voor eigen publiek alsnog de bronzen plak in de wacht sleepte.

In de eerste rit moest onze landgenoot Mathias Vosté het met 1:11.24 afleggen tegen de Noor Henrik Fagerli Rukke (1:10.25). Voor Vosté zitten de Winterspelen er nu op. Eerder werd de in Heerenveen wonende Bruggeling 23e op de 1.500 meter en 32e op de 500 meter.

Russische ijshockeyers plaatsen zich voor finale

De olympische atleten uit Rusland hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van het olympische ijshockeytoernooi voor mannen. Het OAR-team haalde het in de halve finale met 3-0 van Tsjechië. De Russen staan zo in hun eerste olympische finale in twintig jaar.

In de tweede periode scoorden Gusev (28.) en Gavrikov (29.). In het absolute slot trof Kovalchuk (60.) nog raak.

De Russische ijshockeyers stonden voor het laatst in 1998 in een olympische finale. Toen moesten ze hun meerdere erkennen in Tsjechië.

De Russen nemen het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Canada en Duitsland.

Zware valpartij voor Canadese in het skicross

India Sherret had zich de Winterspelen ongetwijfeld anders voorgesteld. De 21-jarige Canadese verloor in haar run in het skicross de controle en kwam dan ook zwaar ten val. Ze werd de tweede Canadese die met een brancard naar het ziekenhuis werd afgevoerd voor een controle. "Ze is naar het ziekenhuis gebracht waar ze onderzocht wordt. Haar toestand is wel stabiel", wist het Canadese Olympisch Comité te vertellen.

India Sherret gaat hard onderuit!! Auw!#PyeongChang2018 #OS2018 #Olympics pic.twitter.com/ZcEhvJQ3oF Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Tweede Russisch dopinggeval in Pyeongchang

Een tweede Rus heeft een positieve dopingtest afgeleverd op de Winterspelen in Pyeongchang. Het betreft de bobsleester Nadezhda Sergeeva, concurrente van de Belgian Bullets. Dat heeft de Russische bobsleefederatie vandaag bevestigd.

Sergeeva eindigde samen met Nadezhda Paleeva op de twaalfde plaats in de tweemansbob, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden elfde.

In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen. Dat meldt de Russische bobsleefederatie.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) is verantwoordelijk voor het opleggen van sancties voor inbreuken begaan tijdens de Spelen. De instantie, die zijn zetel heeft in het Zwitserse Lausanne, is daarvoor tijdelijk overgebracht naar Pyeongchang. Als het TAS de uitslag van de Russinnen annuleert, schuiven Vannieuwenhuyse en Vercruyssen een plaats op in de uitslag.

Zo is een tweede lid van het OAR-team (Olympic Athletes from Russia) tegen de dopinglamp gelopen in Pyeongchang. Eerder moest curlingspeler Alexander Krushelnitsky, bij wie sporen van meldonium werden aangetroffen, zijn bronzen medaille inleveren. Het tweede Russische dopingbericht komt er minder dan 24 uur voordat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich buigt over de kwestie-Rusland. Morgen beslist het Uitvoerend Comité, in een meeting die van 8u30 tot 10u30 doorgaat, of de Russen tijdens de slotceremonie onder eigen vlag het stadion binnen mogen wandelen.

Zwitserse curlers veroveren brons

De Zwitserse curlers hebben de bronzen medaille behaald in Pyeongchang. In de wedstrijd om de derde plaats haalde het team van skip Peter de Cruz het met 7-5 van Canada.

De Canadese mannen pakken voor het eerst geen medaille sinds de sport in 1998 weer werd opgenomen in het olympisch programma. Op de vorige drie Winterspelen won Canada telkens het mannentoernooi. In de finale staan morgen (15u35) de Verenigde Staten en Zweden tegenover elkaar.

Ledecka is voorbeeld voor jongeren, menen Shiffrin en Vonn

De polyvalente Ester Ledecka, die in Pyeongchang verrassend goud behaalde in de super-G, moet een voorbeeld zijn voor de jongeren. Dat stelden de Amerikaanse skisterren Mikaela Shiffrin en Lindsey Vonn. De 22-jarige Tsjechische was naar Zuid-Korea afgezakt om hoge ogen te gooien in het snowboarden op de parallelle reuzenslalom, dat zaterdag op het programma staat, maar verraste door in de super-G één honderdste beter te doen dan de Oostenrijkse titelverdedigster Anna Veith.

"Ik was alleen goed in skiën", verklaarde de 33-jarige Vonn, die normaal gezien haar laatste Spelen heeft afgewerkt. "Ik heb snowboarden geprobeerd, maar dat ging niet al te best. Ook schaatsen, voetbal en turnen heb ik zonder succes geprobeerd. De nieuwe generatie wil experimenteren. Ester kan hen hoop geven om met succes aan te treden in meer dan één sport."

Haar landgenote Shiffrin, die op 13 maart haar 23e verjaardag viert, zit op dezelfde golflengte. "Er is niet één weg, er zijn een miljoen verschillende manieren om er te geraken", verklaarde de regerende olympische kampioene op de reuzenslalom, die in Pyeongchang ook zilver veroverde in de combiné. "Het enige waar je niet omheen kunt, is volharding en hard werken."

"Ester is misschien het belangrijkste voorbeeld hiervan. Ze heeft zich niet volledig geconcentreerd op alpijnse ski en, op achtjarige leeftijd, heeft ze zich geen grenzen opgelegd. En dat omdat ze olympisch kampioene wilde worden", besloot Shiffrin.

Opnieuw goud en zilver voor Canadese vrouwen in skicross

De Canadese Kelsey Serwa heeft goud veroverd in de skicross bij de vrouwen in het freestyleskiën. De 28-jarige Serwa hing in het Phoenix Park van start tot finish aan de leiding en haalde het zo van haar landgenote Brittany Phelan, die goed was voor brons. Voor de tweede keer op rij pakte Canada zo goud in de skicross bij de vrouwen. Op de Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji was het goud voor Marielle Thompson en het zilver voor Serwa. De titelverdedigster viel deze keer al uit in de achtste finales. Het brons in Pyeongchang was voor de Zwitserse Fanny Smith. De Zweedse Sandra Naeslund greep met een vierde stek nipt naast het podium.

Canada domineert de skicross bij de vrouwen al jaren. In 2010 in Vancouver, toen de discipline voor de eerste keer op het olympische programma stond, ging de zege voor eigen publiek naar Ashleigh McIvor.

Loena Hendrickx op een wolk naar 16de plaats

Loena Hendrickx mag tevreden zijn: met een uitstekende prestatie op de lange kür sprong de 18-jarige kunstschaatser vandaag van de 20ste naar de 16de plek in de eindstand en evenaart daarmee de beste Belgische prestatie van Katrien Pauwels in 1984. Begrijpelijk dat de olympische debutante in de wolken was: “Het was een geweldige ervaring.” Lees er HIER meer over.