Vandaag op de Winterspelen: Tweede Russisch dopinggeval in Pyeongchang

23 februari 2018

11u11

Kunstschaatster Loena Hendrickx leverde vandaag een uitstekende prestatie af in de vrije kür met een 16de plaats. Met Mathias Vosté komt er op de 1.000m snelschaatsen om 11u nog een Belg aan de bak. Een overzicht van alle ontwikkelingen vanuit Pyeongchang.

Zware valpartij voor Canadese in het skicross

India Sherret had zich de Winterspelen ongetwijfeld anders voorgesteld. De 21-jarige Canadese verloor in haar run in het skicross de controle en kwam dan ook zwaar ten val. Ze werd de tweede Canadese die met een brancard naar het ziekenhuis werd afgevoerd voor een controle. "Ze is naar het ziekenhuis gebracht waar ze onderzocht wordt. Haar toestand is wel stabiel", wist het Canadese Olympisch Comité te vertellen.

Tweede Russisch dopinggeval in Pyeongchang

Een tweede Rus heeft een positieve dopingtest afgeleverd op de Winterspelen in Pyeongchang. Het betreft de bobsleester Nadezhda Sergeeva, concurrente van de Belgian Bullets. Dat heeft de Russische bobsleefederatie vandaag bevestigd.

Sergeeva eindigde samen met Nadezhda Paleeva op de twaalfde plaats in de tweemansbob, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden elfde.

In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen. Dat meldt de Russische bobsleefederatie.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) is verantwoordelijk voor het opleggen van sancties voor inbreuken begaan tijdens de Spelen. De instantie, die zijn zetel heeft in het Zwitserse Lausanne, is daarvoor tijdelijk overgebracht naar Pyeongchang. Als het TAS de uitslag van de Russinnen annuleert, schuiven Vannieuwenhuyse en Vercruyssen een plaats op in de uitslag.

Zo is een tweede lid van het OAR-team (Olympic Athletes from Russia) tegen de dopinglamp gelopen in Pyeongchang. Eerder moest curlingspeler Alexander Krushelnitsky, bij wie sporen van meldonium werden aangetroffen, zijn bronzen medaille inleveren. Het tweede Russische dopingbericht komt er minder dan 24 uur voordat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich buigt over de kwestie-Rusland. Morgen beslist het Uitvoerend Comité, in een meeting die van 8u30 tot 10u30 doorgaat, of de Russen tijdens de slotceremonie onder eigen vlag het stadion binnen mogen wandelen.

Zwitserse curlers veroveren brons

De Zwitserse curlers hebben de bronzen medaille behaald in Pyeongchang. In de wedstrijd om de derde plaats haalde het team van skip Peter de Cruz het met 7-5 van Canada.

De Canadese mannen pakken voor het eerst geen medaille sinds de sport in 1998 weer werd opgenomen in het olympisch programma. Op de vorige drie Winterspelen won Canada telkens het mannentoernooi. In de finale staan morgen (15u35) de Verenigde Staten en Zweden tegenover elkaar.

Ledecka is voorbeeld voor jongeren, menen Shiffrin en Vonn

De polyvalente Ester Ledecka, die in Pyeongchang verrassend goud behaalde in de super-G, moet een voorbeeld zijn voor de jongeren. Dat stelden de Amerikaanse skisterren Mikaela Shiffrin en Lindsey Vonn. De 22-jarige Tsjechische was naar Zuid-Korea afgezakt om hoge ogen te gooien in het snowboarden op de parallelle reuzenslalom, dat zaterdag op het programma staat, maar verraste door in de super-G één honderdste beter te doen dan de Oostenrijkse titelverdedigster Anna Veith.

"Ik was alleen goed in skiën", verklaarde de 33-jarige Vonn, die normaal gezien haar laatste Spelen heeft afgewerkt. "Ik heb snowboarden geprobeerd, maar dat ging niet al te best. Ook schaatsen, voetbal en turnen heb ik zonder succes geprobeerd. De nieuwe generatie wil experimenteren. Ester kan hen hoop geven om met succes aan te treden in meer dan één sport."

Haar landgenote Shiffrin, die op 13 maart haar 23e verjaardag viert, zit op dezelfde golflengte. "Er is niet één weg, er zijn een miljoen verschillende manieren om er te geraken", verklaarde de regerende olympische kampioene op de reuzenslalom, die in Pyeongchang ook zilver veroverde in de combiné. "Het enige waar je niet omheen kunt, is volharding en hard werken."

"Ester is misschien het belangrijkste voorbeeld hiervan. Ze heeft zich niet volledig geconcentreerd op alpijnse ski en, op achtjarige leeftijd, heeft ze zich geen grenzen opgelegd. En dat omdat ze olympisch kampioene wilde worden", besloot Shiffrin.

Opnieuw goud en zilver voor Canadese vrouwen in skicross

De Canadese Kelsey Serwa heeft goud veroverd in de skicross bij de vrouwen in het freestyleskiën. De 28-jarige Serwa hing in het Phoenix Park van start tot finish aan de leiding en haalde het zo van haar landgenote Brittany Phelan, die goed was voor brons. Voor de tweede keer op rij pakte Canada zo goud in de skicross bij de vrouwen. Op de Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji was het goud voor Marielle Thompson en het zilver voor Serwa. De titelverdedigster viel deze keer al uit in de achtste finales. Het brons in Pyeongchang was voor de Zwitserse Fanny Smith. De Zweedse Sandra Naeslund greep met een vierde stek nipt naast het podium.

Canada domineert de skicross bij de vrouwen al jaren. In 2010 in Vancouver, toen de discipline voor de eerste keer op het olympische programma stond, ging de zege voor eigen publiek naar Ashleigh McIvor.

Loena Hendrickx op een wolk naar 16de plaats

Loena Hendrickx mag tevreden zijn: met een uitstekende prestatie op de lange kür sprong de 18-jarige kunstschaatser vandaag van de 20ste naar de 16de plek in de eindstand en evenaart daarmee de beste Belgische prestatie van Katrien Pauwels in 1984. Begrijpelijk dat de olympische debutante in de wolken was: “Het was een geweldige ervaring.” Lees er HIER meer over.