Vandaag op de Winterspelen: snelste tijd ooit voor Swings op laaglandbaan, maar hij kraakt in slot en moet zich weer tevreden stellen met ereplaats - Shiffrin opent Spelen met goud in reuzenslalom

15 februari 2018

13u46 0 Winterspelen Bart Swings gaat vandaag op zoek naar eremetaal. Op de 10.000 meter hoopt onze landgenoot - o p de 1.500 meter en 5 km werd hij telkens zesde - eindelijk op een medaille. Ook deze Belgen komen vandaag in actie:

- 12u: Bart Swings: Schaatsen, 10.000 meter

- 12u20: Florent Claude: Biatlon, 20 kilometer individueel

- 12u20: Michael Rösch: Biatlon, 20 kilometer individueel

Sterke Swings kraakt in slotrondes

Bart Swings heeft de 10 km geopend in PyeongChang. Hij reed een hele vlakke race, maar kende te veel verval op het einde. 13'03"53 is Swings' beste tijd op een laaglandbaan. Tot 8.000 meter hield hij zijn strakke schema vol, maar daarna kraakte onze landgenoot. Hij eindigde met 2 rondjes in de 33 seconden. Erna ging de Canadees Jordan Belchos al meteen onder zijn tijd, net als thuisrijder Lee Seung-hoon, tot vreugde van het publiek. Na de pauze rijdt de Nederlander Jorrit Bergsma heel sterk. De titelverdediger finisht erg sterk en klokt af op 12'41"99, een persoonlijk record. Swings staat nu vierde en eindigt in het slechtste geval als achtste. De Canadese wereldrecordhoudter Ted-Jan Bloemen doet zowaar nog twee seconden beter dan Jorrit Bergsma: 12'39"77. Kan Sven Kramer daar nog over? Daar lijkt het alles behalve op. De Nederlandse topper stelt teleur en lijkt zelfs geen medaille te pakken.

De 10km is net iets te lang voor Bart Swings 🇧🇪. Toch een hele mooie 13:03:53 wat in Sochi nog goed was voor brons! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/4PZIqXNer7 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Bart Swings is prima bezig en gaat een mooie tijd neerzetten voor @teambelgium! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/2C5InRYPE6 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

NOG VANDAAG OP DE WINTERSPELEN:

Canadese en Amerikaanse vrouwenijshockeyteam naar halve finales

Na de groepsfase van het ijshockeytoernooi voor vrouwen hebben Canada en de Verenigde Staten zich geplaatst voor de halve finales. Het Verenigd Koreaans ijshockeyteam en Japan zijn uitgeschakeld voor de strijd om eremetaal.

Beide poules op het toernooi waren samengesteld in functie van de wereldranking. Canada en de Verenigde Staten, de nummers 1 en 2 van groep A waar de vier beste landen in zaten, stoten rechtstreeks door naar de halve finales. Finland, derde in groep A, ontmoet in de kwartfinales de tweede van groep B, Zweden. In de andere kwartfinale kijkt Zwitserland (poulewinnaar in B) de olympische atleten uit Rusland (vierde in A) in de ogen.

Voor Japan en het Verenigd Koreaans ijshockeyteam, respectievelijk derde en vierde in groep B, zit er geen medaille in. Het Verenigd Koreaans ijshockeyteam, dat op de Spelen in Pyeongchang uitzonderlijk bestaat uit speelsters uit Noord- en Zuid-Korea, kreeg naast het veld veel aandacht, maar beleefde op het terrein voorlopig weinig plezier. Korea kreeg een 8-0 pandoering om de oren van zowel Zwitserland als Zweden en verloor met 4-1 van Japan.

Zweedse Öberg verrast met goud in individuele biatlonwedstrijd over 15 km

Hanna Öberg is met het goud aan de haal gegaan op de individuele biatlonwedstrijd over 15 kilometer voor vrouwen. De 22-jarige Zweedse bleef foutloos bij het schieten en finishte in een tijd van 41:07.2. De Slowaakse Anastasiya Kuzmina, twee strafpunten bij het schieten, eindigde in 41:31.9 op de tweede stek. Het brons ging naar Laura Dahlmeier (1 strafpunt, 41:48.4). De 24-jarige Duitse pakte eerder deze Winterspelen het goud in de sprint en de achtervolging.

De wedstrijd stond in eerste instantie gisteren op de agenda, maar werd door de felle wind verplaatst naar vandaag. Later op de dag volgt de 20 kilometer individueel bij de mannen, waar Michael Rösch zijn kans waagt.

Pierre Vaultier verlengt olympische titel snowboardcross

De Fransman Pierre Vaultier heeft zijn olympische titel in de snowboardcross verlengd. In de finale haalde de goudenmedaillewinnaar van Sotsji het van de Australiër Jarryd Hughes. De Spanjaard Regino Hernandez mocht als derde mee het podium op en pakte het brons.

De dertigjarige Vaultier was als titelverdediger en regerend wereldkampioen als topfavoriet gestart. In de finale in het Phoenix Park nam hij de leiding meteen in handen en die gaf hij niet meer af.

Mikaela Shiffrin opent Spelen met goud in reuzenslalom

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft goud veroverd in de reuzenslalom bij de vrouwen. De 22-jarige Shiffrin was in het Yongpyong Alpine Centre de meest constante van alle deelneemsters, met een tweede plaats in de eerste run en een vierde stek in de tweede. Met een totaaltijd van 2:20.02 achter haar naam haalde ze het met een voorsprong van 39 honderdsten van een seconde van de verrassende Noorse Ragnhild Mowinckel. Het brons ging naar de Italiaanse Federica Brignone. Dat zijn meteen ook de eerste medailles in het skiën bij de vrouwen op deze Spelen. De reuzenslalom stond aanvankelijk maandag op het programma, maar werd wegens de felle wind verplaatst naar donderdag.

Als troonopvolgster van Lindsey Vonn is Shiffrin met heel wat ambities naar Pyeongchang afgezakt. De Amerikaanse is nu al een sensatie in de skiwereld en mikt in Zuid-Korea op liefst vier medailles. Vier jaar geleden in het Russische Sotsji kroonde ze zich reeds tot de jongste olympisch kampioene ooit op de slalom, het onderdeel dat morgen reeds op het programma staat. In die discipline is Shiffrin drievoudig wereldkampioene.

"Een ongelooflijk gevoel", reageerde de 22-jarige Amerikaanse. Shiffrin was de meest constante van alle deelneemsters, met een tweede plaats in de eerste run en een vierde stek in de tweede. "Ik deed wat ik moest doen om goud te pakken", vertelde Shiffrin. "Na de eerste run sprak ik mezelf in dat ik het echt kon doen. Ik heb die gedachte proberen vast te houden, en vervolgens heb ik alles gegeven om te winnen."

Met Kim Vanreusel verscheen er ook één landgenote aan de start van de reuzenslalom. Bij haar olympisch debuut werd ze 41e in de eerste run, de tweede run moet ze nog afwerken.

Zestien lichtgewonden bij stormweer in olympisch park

Bij de felle wind van gisteren in het olympisch park in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn zestien lichtgewonden gevallen. Het gaat om dertien medewerkers en drie toeschouwers, zo maakte het lokale organisatiecomité (POCOG) vandaag bekend. "Er zijn enkel lichtgewonden gevallen. Zij werden ter plekke verzorgd en naar huis gestuurd", aldus een woordvoerder. In totaal werden er ook zestig tenten beschadigd.

Donderdag is er van stormweer geen sprake meer in Pyeongchang en kunnen de toeschouwers genieten van een prille zon bij temperaturen boven het vriespunt. Ook is de wind intussen geluwd, waardoor de competities zoals gepland kunnen doorgaan.

Verrassend goud voor Duitsers Savchenko en Massot in paarrijden

De Duitsers Aljona Savchenko en Bruno Massot hebben goud veroverd in het paarrijden van het kunstschaatsen. Het Duitse duo kreeg voor zijn uitstekende vrije kür op het ijs van de Gangneung Ice Arena een wereldrecord van 159.31 punten en met een totaal van 235.90 hielden ze de Chinezen Wenjing Sui en Cong Han (235.47) achter zich. De regerende wereldkampioenen stonden woensdag nog aan de leiding na afloop van de korte kür, maar kwamen dus uiteindelijk niet verder dan zilver. Het brons ging naar de Canadezen Meagan Duhamel en Eric Radford (230.15). Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov, twee olympische atleten uit Rusland, vielen nog van de tweede naar de vierde plaats terug. Voor Duitsland is het de eerste olympische titel in het paarrijden sinds 1952. De 29-jarige Massot is een Fransman die sinds eind 2015 voor Duitsland uitkomt.

De tot Duitser genaturaliseerde Belg Ruben Blommaert eindigde met zijn partner Annika Hocke op de zestiende en tevens laatste plaats, met een totaal van 171.98 punten. Woensdag wisten ze zich met een zestiende stek in de korte kür nipt te plaatsen voor de vrije kür.

Aksel Lund Svindal skiet naar goud in afdaling

De Noor Aksel Lund Svindal heeft donderdag goud veroverd in de afdaling bij de mannen. In de koningsklasse van het alpineskiën werkte de 35-jarige tweevoudige wereldkampioen in deze discipline zijn run in het Jeongseon Alpine Centre af in 1:40.25 en daarmee was hij twaalf honderdsten van een seconde sneller dan zijn landgenoot Kjetil Jansrud, vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji goed voor brons. Deze keer ging het brons naar de Zwitserse regerende wereldkampioen Beat Feuz, die 5.31 trager was dan de winnaar. Olympisch titelverdediger Matthias Mayer kwam niet verder dan de negende plaats en moest zo onder meer Vincent Kriechmayr voor zich dulden. De 26-jarige Kriechmayr komt uit voor Oostenrijk, maar heeft wel een Belgische moeder. Zij moesten allemaal tot vandaag/donderdag wachten om in actie te komen in de afdaling, die aanvankelijk maandag op het programma stond maar door de felle wind verplaatst werd.

Voor Svindal was het de vierde olympische medaille in zijn carrière. De vorige drie behaalde hij in 2010 op de Spelen in het Canadese Vancouver. Toen pakte hij goud op de super-G, zilver in de afdaling en brons in de reuzenslalom. Met zijn zege in Pyeongchang is hij ook de eerste Noor geworden met goud achter zijn naam in de afdaling.

Bart Swings schaatst eerste rit in 10 km tegen Japanner Tsuchiya

Bart Swings komt als eerste in actie op de 10 km. Hij neemt het in de eerste van zes ritten op tegen de Japanner Ryosuke Tsuchiya. Swings begint eraan in het Gangneung Oval om 20 uur Zuid-Koreaanse tijd (12 uur in België).

In de laatste rit is het uitkijken naar de prestatie van Sven Kramer. De Nederlandse schaatsgod won de olympische 10 km nog nooit, een hiaat dat hij absoluut wil opvullen op zijn indrukwekkende erelijst. Swings schuift dan weer Kramers landgenoot Jorrit Bergsma naar voor als favoriet. Zelf mikt hij op een plaats in de top acht.

Bart Swings werd de voorbije dagen al zesde op de 5.000 en 1.500 meter. Na de 10 km, een nummer dat eerst niet op zijn programma stond, staat Swings volgende week zaterdag nog aan de start van de massastart.