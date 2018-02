Vandaag op de Winterspelen: skeletoni Meylemans zet haar snelste run neer -

17 februari 2018

13u29 12 Winterspelen Jorik Hendrickx is op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang veertiende geworden op de korte kür van het kunstschaatsen. Het goud ging net als vier jaar geleden naar de Japanner Yuzuri Hanyu. Kim Vanreusel legde beslag op de veertigste stek in de Super-G van het alpineskiën. Skeletoni Kim Meylemans zette in de derde run haar snelste tijd neer, straks wordt de vierde en laatste run afgewerkt. Ze staat voorlopig op een veertiende stek.

Kim Meylemans zet haar voorlopig snelste run neer

Skeletoni Kim Meylemans heeft in haar derde run op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de dertiende tijd gerealiseerd. Met een chrono van 52.34 zette de 21-jarige Limburgse haar voorlopig snelste tijd neer op deze Winterspelen. In de tussenstand blijft ze veertiende.

Meylemans deed er in het Olympic Sliding Centre 0.51 langer over dan de Duitse Tina Hermann, die met 51.83 de snelste tijd van de derde run op de tabellen zette. Onze landgenote verbeterde haar chrono's uit de eerste (52.56) en tweede (52.54) run. Meylemans, vorig jaar vijfde op het WK, parkeert haar slee na drie runs op een veertiende plaats met een totaaltijd van 2:37.44. Om nog een plaatsje te winnen moet ze 0.38 goedmaken op de Amerikaanse Katie Uhlaender.

De Oostenrijkse Janine Flock ligt in polepositie voor de gouden medaille. Ze heeft 0.02 voorsprong op de Britse titelverdedigster Lizzy Yarnold en 0.10 op de Duitse wereldkampioene Jacqueline Lölling. Om 13u45 wordt de vierde en laatste run afgewerkt.

Björgen evenaart Björndalen met 13de olympische medaille

Noorwegen heeft op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de gouden medaille veroverd op de 4x5 kilometer langlaufen voor vrouwen. Marit Björgen mag daardoor een dertiende olympische medaille aan haar indrukwekkende palmares toevoegen. Ze evenaart zo het record van haar landgenoot en biatleet Ole Einar Björndalen.

Noorwegen (Oestberg, Jacobsen, Haga, Björgen) haalde het in de estafette voor Zweden (Haag, Kalla, Andersson, Nilsson) en de olympische atleten van Rusland (Nepryaeva, Belorukova, Sedova, Nechaevskaya).

Canadese ijshockeymannen verliezen voor het eerst sinds 2010

Canada heeft voor het eerst in acht jaar een olympische ijshockeywedstrijd bij de mannen verloren. Op de Winterspelen in Pyeongchang moesten de Canadezen na een shoot-out met 3-2 hun meerdere erkennen in Tsjechië.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond er 2-2 op het scorebord. In de shoot-out bleken de Tsjechen koelbloediger.

Canada verloor voor het laatst op de Winterspelen van 2010. Voor eigen publiek gingen de Canadezen toen in Vancouver met 5-3 onderuit tegen de Verenigde staten in hun laatste groepsmatch. In de daaropvolgende tien olympische wedstrijden trokken ze telkens aan het langste eind, goed voor de gouden medaille in 2010 en 2014. De campagne in Pyeongchang was Canada begonnen met een 5-1 zege tegen Zwitserland.

De nederlaag is geen drama voor Canada, dat net als de andere landen geen beroep kan doen op zijn NHL-spelers. Alle twaalf deelnemende landen stoten namelijk door. De drie groepswinnaars en de beste runner-up plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de andere acht teams werken eerst nog play-offs af. In zijn laatste groepswedstrijd speelt Canada zondag tegen Zuid-Korea.

Nigeriaanse Adeagbo is eerste Afrikaanse skeletoni op Winterspelen

De Nigeriaanse Simidele Adeagbo heeft in de olympische skeletoncompetitie geschiedenis geschreven. Adeagbo staat na twee runs dan wel op de twintigste en laatste plaats, ze mag zich de eerste vrouwelijke skeletoni uit Afrika noemen.

Adeagbo kwam een half jaar geleden voor het eerst in contact met de discipline. Toen de voormalige hink-stap-springster hoorde van de Nigeriaanse bobsleeploeg, besloot Adeagbo zich op het skeleton te concentreren. Zes maanden later maakte ze haar olympisch debuut. Adeagbo is daardoor niet alleen de eerste vrouwelijke skeletoni uit Afrika, ze is ook de eerste Nigeriaanse atlete op de Winterspelen.

Adeagbo sloot de eerste competitiedag af op de laatste plaats. Ze is evenwel tevreden over haar eerste twee olympische runs. "Mijn timing in de bochten zat er enkele keren naast, waardoor ik botste tegen de muur en tijd verloor. Maar ik heb wel een nieuw persoonlijk record neergezet, daar ben ik blij mee", reageerde de Nigeriaanse skeletoni.

"Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze zich op vier maanden tijd hebben kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen in een discipline die je normaal pas na jaren onder de knie hebt", aldus Adeagbo. "Ik ben de sport nog volop aan het leren, dit behoort tot het proces."

Adeagbo werkt als marketing manager in Johannesburg. Ze verhuisde in 2013 naar Zuid-Afrika. Eerder leefde ze in de Verenigde Staten en Canada. De Nigeriaanse heeft een verleden als hink-stap-springster. "Vaardigheden zoals snelheid, kracht en explosiviteit komen ook in het skeleton aan bod", aldus Adeagbo. "Als ik op een bevroren baan 128 km/u kan halen, is er niets op deze aardbol dat ik niet kan doen."

Nigeria neemt voor het eerst deel aan de Winterspelen. De delegatie bestaat uit Adeagbo en een bobsleeteam voor vrouwen. De Ghanees Akwasi Frimpong kaapte voor de neus van Adeagbo nog een mijlpaal weg. Hij is de eerste Afrikaanse skeletoni op de Winterspelen. Frimpong eindigde op de dertigste en laatste plaats.

Jorik Hendrickx wordt 14de, Japanner Yuzuru Hanyu verlengt titel

Kunstschaatser Jorik Hendrickx is veertiende geworden op de Winterspelen. De 25-jarige Antwerpenaar doet daarmee twee plaatsen beter dan zijn zestiende plaats van vier jaar geleden in Sotsji. Na de korte kür was Hendrickx gisteren met 84,74 punten elfde. Vandaag bleef hij in zijn vrije kür met 164,21 punten drie punten onder zijn persoonlijk record (167,91).

Hendrickx eindigde met een totaal van 248,95 punten. Zijn persoonlijk record staat sinds september 2017 op 253,06.

Het goud ging net als vier jaar geleden naar Yuzuri Hanyu. Met 317,85 punten bleef de 23-jarige Japanner zijn landgenoot Shomo Uno (306,90) en de Spanjaard Javier Fernandez (305,24) voor.

Kim Vanreusel 40ste in super-G

Kim Vanreusel is vandaag op de Winterspelen in Pyeongchang 40e geworden in de super-G.

De 20-jarige Antwerpse was 6.49 trager dan de Tsjechische Ester Ledecka, die verrassend de Oostenrijkse titelverdedigster Anna Veith van een nieuwe gouden plak hield. Veith strande op één honderdste van een seconde van de zege, de Liechtensteinse Tina Weirather werd op elf honderdsten derde. Eerder deze week werd Vanreusel 39ste in de reuzenslalom en 40ste in de slalom.

Zwitserse freestyle skiesters heersen in slopestyle

De Zwitserse freestyle skiesters hebben de slopestyle gedomineerd op de Winterspelen in Pyeongchang. De 27-jarige Sarah Höfflin pakte met 91,20 punten bij haar derde en laatste run het goud. Haar landgenote Mathilde Gremoud hield aan haar 88,00 punten voor haar eerste run het zilver over. De Britse Isabel Atkin kaapte met 84,60 punten het brons weg.

De 16-jarige Française Tess Ledeux, wereldkampioene in de discipline, slaagde er niet in zich voor de finale met twaalf te plaatsen. Met 69,40 punten werd ze vijftiende in de kwalificaties.

"Sport kan zo mooi maar ook zo bitter zijn", zegt Rösch na gemiste massastart

Voor Michael Rösch hebben zijn Olympische Spelen de verwachtingen niet kunnen inlossen. De biatleet haalde in twee van zijn drie races niet het verhoopte niveau en greep zo naast een plek in de prestigieuze massastart, het slotnummer met de top 30. "Sport kan zo mooi maar ook zo bitter zijn", schrijft de genaturaliseerde Duitser op zijn Facebookpagina.

Rösch opende zijn competitie in Pyeongchang met een 38e plaats in de sprintcompetitie. Hij vocht daarna knap terug met een 23e plek in de individuele achtervolging. De 20 km individueel werd donderdag een grote teleurstelling. Hij kwam als 75e over de streep en mocht zo een kruis maken over de massastart, die hij vooraf als "de kroon op het werk" had omschreven.

"Sport kan zo mooi maar ook zo bitter zijn", zegt de 34-jarige Rösch, die in 2006 met Duitsland in Turijn olympisch kampioen aflossing werd. "Gisteren kreeg ik een harde klap te verwerken. Mijn doel was de massastart bereiken maar ik heb het helaas niet gehaald."

Rösch komt sinds 2014 voor België uit. In Zuid-Korea nam hij voor de tweede keer deel aan de Spelen. "Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en nog eens heb kunnen starten. Maar anderzijds ben ik heel ontgoocheld over mijn sprint en individueel. Mijn achtervolging was goed, maar ondanks alle strijd heb ik het niet gehaald."

Ondanks de teleurstelling blijft Rösch wel strijdvaardig. "Ik ga nu doen wat ik het beste kan, en dat is blijven knokken. In maart staan nog enkele belangrijke wedstrijden op het programma. En natuurlijk steun ik het Zwitserse biatlonteam (waarmee hij traint, red). Ik wil iedereen bedanken voor deze lange, mooie, harde tocht."

Meest besproken atleet op Winterspelen: “Doel bereikt: niet tegen boom knallen en voor het donker binnen”

“Ik heb drie doelen. Eén: ­finishen voor ze het licht uitdoen. Twee: niet tegen een boom knallen. En drie: geen ski verliezen onderweg.” Langlaufer Pita Taufatofua uit Tonga ontpopte zich tijdens de Winterspelen hier tot de meest besproken atleet die de minste kans maakte om te winnen.

IOC is bezig met zaak Nederlandse schaatscoach

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekijkt en beoordeelt momenteel de zaak die speelt rond de Nederlandse schaatstrainer Jillert Anema. Dat meldt de sportorganisatie per e-mail aan het Nederlandse persagentschap ANP. Wanneer dat onderzoek af is, is niet duidelijk.

Het IOC is deze week door de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF op de hoogte gebracht van het feit dat Anema tijdens de Olympische Spelen van Sotsji afspraken met Nederland wilde maken over het verloop van de wedstrijd tussen de schaatsteams van Frankrijk en Nederland op de ploegachtervolging voor mannen. TeamNL ging daar niet op in. Anema, die destijds coach van de Fransen was en van onder anderen Jorrit Bergsma, kreeg na afloop van de Spelen een waarschuwing van NOC*NSF. De zaak werd daarna binnenskamers gehouden.

Via de Volkskrant kwam het verhaal deze week in Gangneung naar buiten. NOC*NSF besloot alsnog het IOC in te lichten. De Nederlandse sportkoepel zei niet te verwachten dat het IOC snel met een oordeel komt. Het IOC zelf zegt daar nog niets over.