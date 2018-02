Vandaag op de Winterspelen: het woord is aan de Belgische skiërs Redactie

22 februari 2018



Winterspelen Straks zijn in het Belgische kamp op de Winterspelen alle ogen op de skiërs gericht. Kai Alaerts en Sam Maes starten in de slalom, Kim Vanreusel werkt de combiné af.

Voor de 20-jarige Maes wordt de slalom zijn tweede wedstrijd in Pyeongchang. Zondag eindigde de olympische debutant op een verdienstelijke 32e plaats in de reuzenslalom. "Ik start nooit met de ambitie 32e te worden. Mijn doel hier was top 30, dus echt tevreden kan ik niet zijn", vertelde de jonge Antwerpenaar na afloop.

Kai Alaerts, 28 en ook nieuw op de Spelen, staat met de slalom voor zijn eerste en enige wedstrijd in Zuid-Korea. Hij hoopt donderdag beter te doen dan zijn 41e plaats vorig jaar op het WK in Sankt Moritz. "Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Het is één dag, een momentopname. Hopelijk zit ik boven meteen in het juiste ritme en dan is veel mogelijk. Anders wordt het een gevecht tot beneden", blikte hij vooruit.

De eerste run in het Yongpyong Alpine Centre begint om 10 uur lokale tijd (2u in België), de tweede om 13u30.

Kim Vanreusel skiet haar vijfde en laatste wedstrijd. Op de piste van het Jeongseon Alpine Centre staat de combiné op het programma, met eerst de afdaling (11u30) en aansluitend de slalom (15u).

De 20-jarige Vanreusel werkte woensdag al de slalomcompetitie af op dezelfde locatie. Daarin werd ze 30e (op 31 finishers). "Ik hoop zoals vandaag dertigste te kunnen worden in de afdaling om dan als eerste te kunnen starten in de slalom. Ik ga alles geven. We zullen wel zien", klonk het.