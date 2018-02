Vandaag op de Winterspelen: Geisenberger pakt goud in het rodelen - Klæbo en Nilsson juichen in het langlaufen Redactie

13 februari 2018

17u08

Bron: Belga 0

Klæbo wint sprint in het langlaufen, Nilsson juicht bij de vrouwen

De Noor Johannes Høsflot Klæbo heeft deze middag op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang het goud veroverd in het langlaufen in het onderdeel sprint. Bij de vrouwen ging Stina Nilsson uit Zweden met de zege aan de haal.

Klæbo finishte na 3:05.75, en hield de Italiaan Federico Pellegrino (3:07.09) achter zich. De Rus Alexander Bolshunov (3:07.11) vervolledigde het podium. De 21-jarige Noor, dit seizoen sterk op dreef met negen wereldbekerzeges, klokte eerder in de halve finales ook al de beste tijd.

Bij de vrouwen bereikte Stina Nilsson de meet na 3:03.84. De Noorse Maiken Caspersen Falla (3:06.87) en de Russische Yulia Belorukova (3:07.21) pakten respectievelijk het zilver en het brons. De 24-jarige Zweedse pakte vier jaar geleden in Sotchi nog het brons. Het goud was toen voor Falla.

Het olympische langlaufen in de sprint heeft de bijzonderheid dat het de ene spelen in de klassieke stijl plaatsvindt, terwijl het de volgende spelen aan de vrije stijl is. In Pyeongchang moesten de deelnemers in de klassieke stijl langlaufen.

Kim Vanreusel en Marjolein Decroix skiën morgen slalom

Met Kim Vanreusel en Marjolein Decroix komen morgen twee Belgen in actie op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het duo neemt deel aan de slalomcompetitie.

De Slovaakse Petra Vlhova opent woensdag om 10u15 lokale tijd (2u15 in België) de eerste run. Vanreusel kreeg startnummer 48, Decroix 53. Er staan 83 skiesters aan de start. De tweede run begint om 13u45 (5u45 Belgische tijd).

Voor Vanreusel is de slalom de eerste van vijf disciplines waaraan ze in Zuid-Korea deelneemt. Maandag had ze al de reuzenslalom moeten skiën, maar die werd door de felle winden in het Yongpyong Alpine Centre uitgesteld naar donderdag. Voor Decroix, die in extremis werd opgevist, is de slalom haar enige race.

Geisenberger grijpt opnieuw het goud in het rodelen

Natalie Geisenberger heeft deze middag het goud veroverd in de enkelcompetitie bij de vrouwen in het rodelen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De Duitse bleef haar landgenote Dajana Eitberger en de Canadese Alex Gough voor.

De 30-jarige Duitse won twee van de vier runs en eindigde in de twee andere op de tweede en derde stek. Geisenberger verlengt haar olympische titel, want vier jaar geleden was ze ook al in Sotchi de beste.

Eergisteren won de Oostenrijker David Gleirscher bij de mannen. Morgen staat de dubbel bij de mannen op het programma en donderdag volgt de aflossing.

Italiaanse Arianna Fontana pakt het goud op de 500 meter shorttrack

Arianna Fontana heeft de gouden medaille veroverd op de 500 meter in de shorttrack. De 27-jarige Italiaanse bleef De Nederlandse Yara van Kerkhof en de Canadese Kim Boutin voor.

Fontana kwam na 42.569 seconden over de streep, voldoende om van Kerkhof (0:43.256) en Boutin (0:43.881) af te houden. Choi Min-jeong pakte in eerste instantie het zilver, maar de Zuid-Koreaanse werd gediskwalificeerd.

Voor Fontana is het de eerste gouden medaille ooit. De Italiaanse veroverde in 2006 in Turijn op amper 15-jarige leeftijd het brons in de aflossing. In 2010 kwam daar in Vancouver brons bij op de 500 meter. Vier jaar later in Sotchi ging Fontana op de 500 meter met het zilver aan de haal en op de 1.500 meter met het brons.

Nederlandse shorttrackers missen finale na diskwalificatie

Nederland sprokkelde al heel wat podiumplaatsen, maar zal volgende week donderdag ontbreken in de finale van de aflossing in de shorttrack. De Nederlandse mannen werden dinsdag tijdens de kwalificaties gediskwalificeerd.

Sjinkie Knegt kreeg bij een inhaalactie in de laatste bocht, waarbij hij een Canadees tegen de grond werkte, een straf. Gevolg: geen finale voor de Nederlanders.

Eerder lukte het ook de Nederlandse shorttrackvrouwen al niet om de eindstrijd te bereiken. De uitschakeling van de twee aflossingsploegen is een tegenvaller voor onze noorderburen. Zowel de mannen als de vrouwen werden vooraf kansen op een medaille toegedicht.

Jelena Peeters wacht na griepaanval af wat 5 km brengt

Vrijdag komt Jelena Peeters (eindelijk) in actie op de Winterspelen. De snelschaatsster treedt dan aan in de 5 km. Door ziekte moest Peeters forfait geven voor de 1.500 meter. Peeters werd vorige week geveld door een griepaanval. "Ik had een infectie op de luchtwegen en lag met koorts in bed. Ik ben nog niet helemaal genezen maar het gaat toch al een stuk beter", zegt ze dinsdag.

Door de ziekte kon Peeters een aantal belangrijke trainingen niet afwerken. Het is dan ook afwachten wat ze op de 5.000 meter kan neerzetten. "Ik heb wel al opnieuw kunnen trainen, maar een fractie van wat ik normaal kan verzetten. Maar ook na een griep kan je een goeie dag hebben. Het is voor mij een groot vraagteken. Mijn pr staat op 7:03, ik hoop in de buurt daarvan te eindigen."

De 32-jarige Peeters, die er in 2014 in Sochi al bij was, is bezig aan haar laatste maanden op internationaal niveau. "Ik wil blijven schaatsen, maar niet langer als topsporter. Normaal volgt nog het WK allround midden maart als afsluiter van het seizoen. Maar ik sta er niet te veel bij stil dat mijn afscheid nadert. Ik hou helemaal niet van afscheidnemen", lacht ze.

Na haar professionele schaatscarrière wil Peeters een toekomst uitbouwen als grafisch ontwerper. Zo is ze al medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de pakken die de Belgische schaatsers in Korea dragen.

Hirscher pakt eerste olympische titel

De Oostenrijker Marcel Hirscher heeft zijn eerste olympische titel behaald. Hij was hij de beste in de combiné. De 28-jarige Hirscher zette in het Jeongseon Alpine Centre na de afdaling en de slalom een totaaltijd van 2:06.52 neer en had daarmee 23 honderdsten van een seconde voorsprong op de Fransman Alexis Pinturault. Met Victor Muffat-Jeandet, op 1.02, stond er nog een Fransman op het podium. Voor Hirscher is het pas zijn eerste olympische titel. De Oostenrijker kroonde zich nochtans al zes keer tot wereldkampioen en domineert al jarenland de Wereldbeker.

En nog een valpartij! Kan het goud Hirscher 🇦🇹 nog ontlopen? #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/yhMoArtfKa Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Hirscher was pas twaalfde in de afdaling, maar klom op naar de eerste plek dankzij een uitstekende slalom, de beste van het pak. De Duitser Thomas Dressen, op 1 na de afdaling, moest uiteindelijk tevreden zijn met de negende plaats. Met de combiné bij de mannen werd dinsdag de eerste discipline alpijnse ski afgewerkt op deze Winterspelen. Eerder konden de afdaling bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen niet plaatsvinden wegens hevige wind. Beide nummers werden uitgesteld tot donderdag.

Kramer krijgt fles champagne van Bolt

Sven Kramer mag een mooi cadeautje verwachten. De Nederlandse schaatser vierde zijn olympische titel op de 5 kilometer door op het podium een bliksemschicht uit te beelden, de vaste overwinningspose van sprintfenomeen Usain Bolt. De Jamaicaan had in de aanloop naar de Olympische Spelen de wintersporters uitgedaagd om hem na te doen.

Kramer imiteerde 'Lightning Bolt' zondag na zijn zege op de Olympic Oval van Gangneung. Het leverde hem via Twitter felicitaties op van Bolt, de achtvoudig olympisch kampioen uit Jamaica. "Gefeliciteerd Sven Kramer met je gouden medaille", schreef de voormalige topsprinter, nog altijd de snelste man ter wereld op de 100 en 200 meter. "Ik ben vereerd dat je het vierde met mijn pose. Zoals beloofd stuur ik je een cadeautje op." Kramer kan een flinke fles champagne tegemoetzien. De Fries reageerde kort, maar krachtig via Twitter. "Thx Man!"

Congratulations @SvenKramer86 for your gold medal ! I am so honoured you celebrate doing my pose. I will be glad to send you a present as promised 🍾 🥂 Usain St. Leo Bolt(@ usainbolt) link

Kim Meylemans baalt na moeilijke trainingsdag

Kim Meylemans werkte haar tweede trainingsdag af op de olympische skeletonbaan. Die verliep niet zoals gewenst. "Het ging moeilijk. Op zich waren het geen slechte runs, maar mijn tijden trekken op niet veel momenteel. In denk dat ik vandaag niet eens in de top vijftien sta. Dat is een beetje balen", vertelde ze met een bedrukt gezicht. "We hebben nog één dag met runs vijf en zes. Dan volgt een dag pauze voor we eraan beginnen. Er is nog veel werk."

De 21-jarige skeletoni heeft het moeilijk in twee bochten, legt ze uit. "In heb problemen in bocht twee en in bocht negen. Die problemen moeten we eruit krijgen. Het is heel raar, want in het begin van de week had ik die problemen niet. Ik kan op dit moment moeilijk zeggen wat er misloopt. De laatste dagen ben ik wel wat ziek geweest en ik start nu ook niet voluit. Dat scheelt vier tienden. Maar het is frustrerend dat we al veel hebben geprobeerd en het resultaat hetzelfde blijft. Gelukkig is er nog een dag. Ik houd de moed er zeker in." Vrijdag staan in het vrouwenskeleton run een en twee op het programma. Zaterdag volgen de laatste twee runs in het Olympic Sliding Centre.

Thomas Dressen leidt in combiné na afdaling

De Duitser Thomas Dressen staat halfweg de olympische combiné aan de leiding in Pyeongchang. Hij zette de beste tijd neer in de afdaling. Dressen klokte een tijd van 1:19.24 in het Jeongseon Alpine Centre. Daarmee was hij zeven honderdsten sneller dan de Noor Aksel Lund Svindal. De Oostenrijker Matthias Mayer, de uittredende olympische kampioen in de afdaling, liet op dertien honderdsten de derde chrono optekenen. Slalomspecialisten Alexis Pinturault (tiende op 1.04) en Marcel Hirscher (twaalfde op 1.32) wisten de schade te beperken.

Wegens de winderige omstandigheden werd de afdaling met 200 meter ingekort en werden de sprongen grotendeels weggelaten. Om het evenwicht tussen de afdaling- en slalomspecialisten te bewaren, zal de slalom (vanaf 7u) tien poortjes minder tellen.