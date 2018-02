Vandaag op de Winterspelen: drukke dag voor België, zes landgenoten op zoek naar de ultieme triomf Redactie

16 februari 2018

00u00 0 Winterspelen Een drukke dag vandaag voor onze landgenoten op de Winterspelen. Maar liefst zes Belgen komen in Pyeongchang in actie. Een overzicht.

Skiesters Kim Vanreusel en Marjolein Decroix geven om 2uur Belgische tijd het beste van zichzelf in de eerste run van de slalom. Een eventuele tweede run is gepland om 5u15. Ook Thierry Langer is te bewonderen in de sneeuw, hij maakt om 7uur zijn olympisch debuut op de 15 kilometer langlaufen vrije stijl.

Maar niet enkel in de sneeuw, ook op het ijs zijn er vandaag heel wat Belgen te bewonderen. Kunstschaatser Jorik Hendrickx is om 4u20 aan zet op de korte kür. Het is voor Hendrickx lastig inschatten wat hij hier waard is en dat heeft alles te maken met de toegenomen concurrentie in het kunstschaatsen. Daarnaast is het ook uitkijken naar de 5.000 meter schaatsen bij de vrouwen, waar Jelena Peeters in actie komt. Tot slot strijdt Kim Meylemans in het skeleton voor een medaille. Beide dames komen rond de middag in actie.

Overzicht

2u: Kim Vanreusel alpineskiën slalom

2u: Marjolein Decroix alpineskiën slalom

4u20: Jorik Hendrickx kunstschaatsen korte kür

5u15: Kim Vanreusel alpineskiën slalom eventuele tweede run

5u15: Marjolein Decroix alpineskiën slalomeventuele tweede run

7u: Thierry Langer langlaufen 15 km vrije stijl

12u: Jelena Peeters schaatsen 5.000 m

12u20: Kim Meylemans skeleton