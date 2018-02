Vandaag op de Winterspelen: Dopingonderzoek naar Russische curlingspeler, die medaille dreigt te verliezen - Vosté vanmiddag in actie in het snelschaatsen Redactie

Bron: Belga 0 Winterspelen Ook vandaag houden we u op de hoogte van alle nieuwtjes op de Winterspelen in Pyeonchang. Met natuurlijk extra aandacht voor de prestaties van onze Belgen. Zo is het vanmiddag onder meer de beurt aan Mathias Vosté in het snelschaatsen (500m). Een overzicht.

TAS opent dopingonderzoek naar Russische curlingspeler

Het Internationaal Sporttribunaal TAS opent een dopingonderzoek naar de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky. Dat deelde het TAS vandaag mee. Met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova veroverde Krushelnitsky brons bij de gemengde teams.

Gisteren deelde een woordvoerder van de olympische atleten uit Rusland al mee dat een atleet die onder de olympische vlag deelneemt aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang mogelijk betrapt is op het gebruik van doping. Al snel circuleerde de naam van Krushelnitsky in de Russische media. Volgens diezelfde media werd Krushelnitsky op het gebruik van het verboden middel meldonium betrapt, maar dat werd door het TAS niet bevestigd.

Het TAS meldt dat er nog geen datum is vastgelegd waarop Krushelnitsky gehoord zal worden. De Rus riskeert een schorsing en het verlies van zijn medaille, die hij samen met zijn vrouw won. In dat geval zou het Noorse team het brons krijgen.

Stef Vandeweyer verwacht spannende big aircompetitie

Stef Vandeweyer is met zijn achttien lentes de benjamin onder de Belgische snowboarders op de Olympische Winterspelen. Hij kon zich in het openingsweekend niet plaatsen voor de slopestylefinale, maar in de big air durft hij toch dromen van meer. "De big air ligt mij in principe iets beter omdat ik wel een goeie sprong heb, en dat is waar het in deze competitie om draait. Een finaleplaats zou heel mooi zijn, maar ik durf geen voorspellingen te doen", zegt het Antwerpse snowboardtalent. "In de kwalificaties toont iedereen zijn beste trick. Als ze die landen, zullen de scores heel dicht bij elkaar liggen."

"Ik heb een trick waar ik specifiek op werk voor de big air, de frontside 14", legt hij uit twee dagen voor de kwalificatiewedstrijd in het Alpensia Ski Jumping Centre. "Het is mijn beste en moeilijkste trick die ik kan doen. Eerst draai je met je gezicht naar beneden en daarna ga je vier keer rondom je as. Als ik die land, kan ik een vrij goed resultaat behalen."

Vorig jaar haalde Vandeweyer voor het eerst een top tien in de Wereldbeker. Op de big airmanche in Moskou eindigde hij als zesde. "Ik heb toen mijn beste trick kunnen landen. Maar ik moet toegeven dat de concurrentie toen niet zo heel sterk was", relativeert hij. "Ik heb toen ook wat geluk gekend."

Na de kwalificaties van woensdag mogen de beste twaalf zaterdag, op de voorlaatste dag van de Spelen in Pyeongchang, strijden om de medailles in de big air.

Canadese ijsdansers Tessa Virtue en Moir overtuigen met wereldrecord

Op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gaan de Canadese ijsdansers Tessa Virtue en Scott Moir na de korte kür aan de leiding. De olympische kampioenen van Vancouver 2010 kregen 83,67 punten en dat is een nieuw wereldrecord. Met 82,68 punten hadden ze ook het vorige record in handen.

De Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron, die vorige maand op het EK het wereldrecord op de vrije dans en op de totaalscore verbeterden, zijn met 81,93 punten tweede. De rest van het deelnemersveld volgt al op bijna zes punten. Voor het brons wordt het nog bijzonder spannend. Vijf paren staan op een zakdoek. Het verschil tussen het derde en het zevende paar is amper 2,30 punten. De vrije kür wordt dinsdag gereden.

Sebbe De Buck trekt uitgerust naar big aircompetitie

Sebbe De Buck staat woensdag voor zijn tweede optreden tijdens de Winterspelen. In de slopestyle lukte het niet de finale te halen, en ook voor de big air belooft het "heel moeilijk" te worden, zegt de 22-jarige snowboarder. "Maar ik hoop mij te kunnen onderscheiden."

Met de pols, die De Buck op de X-Games in aanloop naar de Spelen brak, gaat het steeds beter. "Ik haal hem meer en meer uit de brace om mijn spieren wat losser te maken en weer een volledige grip te krijgen. Elke dag doe ik mijn oefeningen. Het gaat veel beter dan voor de slopestyle."

De Buck gebruikte de voorbije anderhalve week vooral om te rusten, legt hij uit. "We hebben nog niet veel op de sneeuw gestaan. We hebben twee dagen kunnen trainen, nu is het weer twee dagen rust, morgen volgt nog een training. Het is heel veel platte rust, in bed liggen en Netflix kijken (lacht). Dat is zeker niet slecht want zo kan je de batterijen helemaal opladen."

Woensdag staat de kwalificatiewedstrijd voor de big air op het programma, zaterdag volgt de finale met de beste twaalf. "Het belooft heel moeilijk te worden, want iedereen staat een beetje op hetzelfde niveau", benadrukt Sebbe De Buck. "Iedereen heeft één heel goeie sprong die het verschil kan maken. Ik moet kiezen tussen twee tricks. Ik ben er nog niet uit welke het wordt. Hopelijk kan ik me toch onderscheiden." Zijn gemiste finaleplaats op de slopestyle heeft De Buck inmiddels een plaats gegeven. "Het was spijtig dat ik de finale niet heb gehaald, maar ik heb er niet te lang om getreurd. Het ligt achter mij en ik focus nu op de big air."

Jamaicaanse bobsleesters hebben geen zorgen meer

Na een chaotische aanloop zijn alle zorgen van de baan voor de Jamaicaanse bobsleesters. Een dag voor hun olympisch debuut deden Jazmine Fenlator-Victorian en voormalig sprintster Carrie Russell het maandag in Pyeongchang met een zesde plaats opvallend goed in de zesde en laatste training.

Toen hun Duitse coach Sandra Kiriasis vorige week besloot het team te verlaten en ermee dreigde haar slee met zich mee te nemen, leek de olympische droom plots weer veraf voor de Jamaicanen. De Jamaicaanse bierbrouwer Red Stripe sprong echter in de bres en kocht de slee, die op Kiriasis naam gehuurd werd. Trainen doen de Jamaicanen nu met de Canadezen.

"Het vertrek van Kiriasis heeft geen grote impact op de atletes", verklaarde een woordvoerster van het team. "Met Canada hadden we altijd al een goede verstandhouding. We trainen in Calgary. Hun coaches hebben ons nu prima opgevangen. Ze zeiden: 'oké, dan gaan wij met jullie de baan verkennen, we gaan voor jullie zorgen'. We krijgen uit alle hoeken heel veel steun en al dat drama heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Ik denk dat we morgen de wereld gaan verbazen."

In de laatste training zetten Fenlator-Victorian en Russell, die in 2013 op het WK atletiek in Moskou met het estafetteteam goud veroverde op de 4x100 meter, de zesde tijd neer. Ze waren 21 honderdsten trager dan de Duitsers Stephanie Schneider en Annika Drazek, die de snelste run lieten afklokken. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden op 39 honderdsten tiende, An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen op 61 honderdsten veertiende.

Oostenrijkse afdaalster Venier snelste in tweede training, Vanreusel 47e

De Oostenrijkse skiester Stephanie Venier heeft de snelste tijd laten optekenen in de tweede training voor de afdaling. Ze was acht honderdsten sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia. De Amerikaanse Lindsey Vonn, zondag de snelste in de eerste training, klokte nu de derde tijd. De olympische kampioene van Vancouver 2010 was 35 honderdsten trager dan Venier.

Kim Vanreusel zette de 47e tijd neer op 50 deelneemsters, waarvan er één de finish niet haalde. De 20-jarige Antwerpse was 8.20 trager dan Venier. Zondag was ze 50e op 10.76 van Vonn. Dinsdag staat er een derde training op het programma. Woensdag word er om de medailles geracet.

Voor Vanreusel is de afdaling de vierde discipline bij haar olympisch debuut. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens 40e. Na de afdaling skiet ze vrijdag nog de combiné.

Mathias Vosté schaatst 500 meter tegen Duitser Joel Dufter

Snelschaatser Mathias Vosté (23) is op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang ingedeeld in de derde rit van de 500 meter. Hij komt daarin uit tegen Joel Dufter, een 22-jarige Duitser zonder noemenswaardige erelijst.

De competitie in het Gangneung Oval start om 20u53 lokale tijd (12u53 in België). Er zijn achttien ritten.

Voor de 23-jarige Vosté is de 500 meter zijn tweede nummer in Zuid-Korea. Afgelopen dinsdag werd hij 23e op de 1.500 meter, in een persoonlijke besttijd op een laaglandbaan (1:47.34). Die race was voor de in Heerenveen wonende Bruggeling "een ideale voorbereiding" op de 500 en 1.000 meter (vrijdag), die hem als specialist op de korte afstanden beter liggen.