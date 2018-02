Vandaag op de Winterspelen: Canada heerst opnieuw in de skicross Redactie

Kunstschaatster Loena Hendrickx leverde vandaag een uitstekende prestatie af in de vrije kür met een 16de plaats. Met Mathias Vosté komt er op de 1.000m snelschaatsen om 11u nog een Belg aan de bak. Een overzicht van alle ontwikkelingen vanuit Pyeongchang.

Opnieuw goud en zilver voor Canadese vrouwen in skicross

De Canadese Kelsey Serwa heeft goud veroverd in de skicross bij de vrouwen in het freestyleskiën. De 28-jarige Serwa hing in het Phoenix Park van start tot finish aan de leiding en haalde het zo van haar landgenote Brittany Phelan, die goed was voor brons. Voor de tweede keer op rij pakte Canada zo goud in de skicross bij de vrouwen. Op de Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji was het goud voor Marielle Thompson en het zilver voor Serwa. De titelverdedigster viel deze keer al uit in de achtste finales. Het brons in Pyeongchang was voor de Zwitserse Fanny Smith. De Zweedse Sandra Naeslund greep met een vierde stek nipt naast het podium.

Canada domineert de skicross bij de vrouwen al jaren. In 2010 in Vancouver, toen de discipline voor de eerste keer op het olympische programma stond, ging de zege voor eigen publiek naar Ashleigh McIvor.

Loena Hendrickx op een wolk naar 16de plaats

Loena Hendrickx mag tevreden zijn: met een uitstekende prestatie op de lange kür sprong de 18-jarige kunstschaatser vandaag van de 20ste naar de 16de plek in de eindstand en evenaart daarmee de beste Belgische prestatie van Katrien Pauwels in 1984. Begrijpelijk dat de olympische debutante in de wolken was: “Het was een geweldige ervaring.” Lees er HIER meer over.